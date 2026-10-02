詐團盯上房產土地 屏東地政阻詐5件守住2150萬財產

「房子差一點就沒了！」詐騙手法不斷翻新，詐騙集團也盯上民眾的房產，屏東縣政府強化地政防詐機制，截至今年7月底，全縣各地政事務所成功攔阻4件非金融機構抵押權設定及1件書狀補給登記案，合計守住民眾超過2150萬元財產。

有民眾以為只是「賣房」，到地政事務所才發現實際辦理的是抵押權設定；也有人僅借款70萬元，房屋卻須設定150萬元抵押，甚至未看過完整契約、不清楚高額利息及違約金；也有民眾輕信網路借貸廣告，準備設定150萬元抵押權，所幸經地政人員進一步詢問，當事人才驚覺風險並停止辦理。

縣府地政處長陳錦屏表示，地政防詐需第一線人員多一分觀察、多一句關心，當發現異常情形，承辦人員要提高警覺，進一步啟動關懷提問，靠地政人員「多看一眼」才能及時守住民眾的房產。

屏東地政事務所主任許棊鈞表示，第一線防詐不只是辨識詐騙，更要拿捏關懷分寸。詐團常早已灌輸被害人不要相信家人、警察或公務員等觀念，過度追問可能引發抗拒，但少問一句，又可能錯失阻詐時機，如何兼顧個人隱私、財產自主與防詐需求需要拿捏。

地政處指出，「地政防詐3寶」包括地籍異動即時通、第二類謄本住址隱匿、指定送達處所。地政處也與屏東地檢署及警察機關成立「可疑地籍異動案件跨機關聯繫平台」預警中心，從事前預防、臨櫃攔阻到後續追蹤，守護民眾產權。

屏東縣政府強化地政防詐機制，幫民眾保住房產。圖／屏東縣政府提供