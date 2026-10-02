影／假資策會AI合約吸金詐騙6億 檢調搜索約談櫻特森系統整合負責人

調查局獲報，指櫻特森系統整合公司，藉由舉辦說明會手法，宣稱設計出一套「虛擬貨幣搬磚套利系統」，可讓AI學習基金經理人精準交易，要民眾出錢投資，另偽造受資策會委託AI專案合約，詐騙被害人投資，不法吸金高達6億元；高雄市處1日搜索6處地點，約談櫻特森實際負責人簡志純、登記負責人吳柏辰、系統工程師劉季航3人到案，深夜移送台北地檢署複訊，全案依違反銀行法、詐欺等罪偵辦。

據調查，櫻特森是由幾名有創新精神的年輕世共同創立，該公司提供全方位系統開發服務，包括AI人工智慧技術整合與專屬客製化服務，客戶主要有上市公司、政府單位、銀行與金融機構，服務遍佈台灣、日本、香港與新加坡等地。

據調查，簡志純等人被控於2019至2026年間，以舉辦說明會方式，宣稱研發出「虛擬貨幣搬磚套利系統」，要投資人砸錢投資項目，保證獲利可期，藉此吸金約5億餘元。

此外，櫻特森擅長企業級視覺運算、邊緣AI分散式系統整合服務，還偽造不實的資策會、政大與台科大受委託專案合約，藉此營造關係良好假象，吸引投資人入股或投資，詐騙數千萬元，估計約有數十名民眾受騙上當。

高雄市調處苓雅站接獲檢舉後，報請北檢檢察官吳怡蒨指揮偵辦，檢方昨指揮調查官搜索6處地點，約談簡志純、吳柏辰、劉季航3名被告，另以證人約談游姓系統工程師到案說明。

櫻特森系統整合公司實際負責人簡志純（左）涉吸金遭檢調約談。記者張宏業／攝影

櫻特森系統整合公司登記負責人吳柏辰（右）涉吸金遭調查局約談。記者張宏業／攝影