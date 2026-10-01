女網友為救戰地「醫師男友」被詐619萬多元 車手判刑4年

詐欺集團成員佯稱「葉門醫師」，需要錢向「大將軍」求情不要被派到以色列工作，被害女子信以為真，先後購買比特幣619萬8千元交給彭姓車手。彰化地方法院審結，依犯修正前三人以上共同詐欺取財且詐獲取之財物達新台幣500萬元罪，處有期徒刑4年。

判決書指出，社群軟體臉書暱稱「周芳」及通訊軟體LINE暱稱「US MILITARY（大將軍）」、「ELITE WORLDWIDE（快遞）」、通訊軟體TELEGRAM暱稱「全國電子」等人組成詐騙集團，彭男去年1月某日加入，以虛擬貨幣幣商的名義負責向被害人收取財物。

去年1月「周芳」結識臉書一名女網友，佯稱自己是「葉門醫師」，遭派往以色列工作，因故向「US MILITARY（大將軍）」求情需款疏通，請女網友交付款項給「第一比特幣幣商」即彭男，換得比特幣後再轉交給「US MILITARY（大將軍）」、「ELITE WORLDWIDE（快遞）」等人收執。

女網友為拯救戰地醫師男友，接受「周芳」指示約在某連鎖超市屏東某門市先後5次交付619萬8千元給彭男，彭男出具虛擬商品代購規則取信被害女網友，彭男得手後從中抽取7%報酬，其餘款項轉交給詐團不詳成員。彭男落網後受審，對犯行坦承不諱，並供稱犯罪動機是因缺錢，在台南另有案，使用名稱為「BTC代購商」，交保後改為「第一比特幣幣商」。

彰化地方審酌，彭男擔任底層取款車手，兼衡犯後終能坦承犯行，然尚未賠償被吉號人損失的犯後態度，再衡酌犯罪的動機、前科素行、被害人遭詐欺之情節及財產損失，暨自陳智識程度、工作、生活和經濟等一切情狀，量處如主文所示之刑。