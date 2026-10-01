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女子落入愛情陷阱！幫男友「泰國攜回夾毒行李箱」在桃機被抓
航警局今天表示，日前有台籍女子落入網路愛情陷阱，遭販毒集團鎖定招待前往泰國旅行，並受託帶回夾藏毒品的行李箱在桃機遭查獲，全案依違反「毒品危害防制條例」罪嫌送辦起訴。
航空警察局刑事警察大隊偵三隊隊長張驄瀧接受媒體聯訪表示，關務署台北關與航警局6月10日晚間執行桃園國際機場第一航廈班機入境旅客託運行李X光儀檢查勤務時，發現1名自泰國搭機入境魏姓女子的託運行李影像有異，經開箱查獲12公斤的第一級毒品海洛因，隨即將女子逮捕帶回偵辦。
張驄瀧指出，有詐欺等刑案紀錄的魏女供稱，日前透過社交軟體結識林男，由林男出資安排魏女前往泰國旅遊，並佯稱有1 批「給重要客戶的精美禮品與行李箱」，託魏女帶回台灣，但行李箱內卻是夾藏毒品，遭航警與海關查獲，全案偵訊後依違反「毒品危害防制條例」罪嫌，將魏女移送桃園地方檢察署偵辦並起訴。
航警局說明，販毒集團利用交友軟體以感情詐騙方式，誘使魏女充當運毒車手，所幸被專案小組即時查獲，未使毒品流入市面。航警局呼籲民眾，切勿為他人攜帶不明物品入境，或因貪圖報酬而涉足走私行為，運輸第一級毒品將處死刑或無期徒刑，提醒民眾切勿以身試法。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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