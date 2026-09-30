北市查140團、攔3.9億 打詐、識詐雙獲第一 「毛小孩投票」盜LINE再起

台北市警局今天公布今年第二季打詐成果，4至6月共查獲詐欺集團140團、1432人，查扣不法所得逾4億5947萬元，另攔阻詐騙款項逾3億9031萬元；打擊詐欺及識詐宣導兩項評比均獲全國第一。警方同時示警，近期「幫毛小孩投票」盜取LINE帳號手法再起，今年單案最高財損逾26萬元。

北市刑大日前也偵破郭姓男子主導的詐欺洗錢集團，警方歷經半年蒐證，在台北地檢署指揮下分4波拘提、搜索，查出集團成員超過30人，並在現場查扣現金逾1500萬元。

警方調查，該集團由境外詐欺機房操控，透過Facebook、Instagram等社群平台投放假投資廣告，把被害人誘導加入LINE群組，再要求下載假投資APP，以「保證獲利」、「專人帶單」等話術吸引投入資金；待被害人要出金時，再以繳交保證金、稅金或手續費等理由繼續索款。

北市刑大統計，今年1至8月台北市受理詐欺案1萬1329件，財損逾70億3700萬元，與去年同期相比，案件數減少15%、財損下降33%；各類詐騙中，仍以假投資造成的損失最高。

警方近期發現「假投票、真盜帳」手法再度出現。詐團利用已遭盜用的LINE帳號，向親友傳送「幫我家狗狗、貓貓投票」、「小孩參加繪畫比賽」等訊息，再附上釣魚連結。

被害人因訊息來自熟人帳號容易卸下戒心，一旦依網頁指示輸入LINE帳號、密碼或簡訊認證碼，帳號便可能遭接管。詐團再冒充本人向通訊錄親友借錢，或繼續轉傳投票連結，形成連鎖式詐騙。

警方指出，這類案件被害人以41至60歲居多，今年單一案件最高財損超過26萬元，除LINE帳號被盜外，還有被害人手機遭植入惡意程式，銀行帳戶、信用卡及電信小額付款均遭盜刷。

台北市詐騙案件數下降，提醒當前流行詐騙手法。記者廖炳棋／翻攝

台北市詐騙案件數下降，提醒當前流行詐騙手法。記者廖炳棋／翻攝

台北市詐騙案件數下降，提醒當前流行詐騙手法。記者廖炳棋／翻攝

台北市刑警大隊查緝詐欺犯罪不法所得成果展現照。記者廖炳棋／翻攝