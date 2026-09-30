假出金詐騙5千人158億 女詐團主謀「台版Jisoo」二審改判18年徒刑

假出金詐團「美樂公司」透過境外機房架設二千多個假投資網站，指派「出金手」誘騙被害人在特定帳戶匯款，8個月詐得157億元，檢方依詐欺犯罪危害防制條例罪嫌起訴有「台版Jisoo」之稱的集團女主謀歐俞彤等80人，一審判歐女24年，案經上訴，台灣高等法院今改判歐女18年徒刑，可上訴。

歐俞彤身材姣好、面貌清秀，曾為「飯局妹」，有人稱她為「台版Jisoo」。據指出，她於2024年在一場飯局中結識竹聯幫的男友吳漢威（通緝中），2人成為男女朋友後，2024年5月成立「美樂公司」從事詐騙，依工作區域的長途電話冠碼設立工作群組，主要業務為對接詐欺集團並從事將詐欺贓款轉換為虛擬貨幣、法定貨幣的業務。

判決指出，「美樂公司」為求增長獲益，分別由設於不詳地區的詐欺機房以電子通訊、網際網路傳遞詐術架設2230個假投資網站及應用程式，並佯裝為投資公司人員，於社群軟體、通訊軟體上刊登假招攬投資廣告，再以贈送投資書籍、提供投資秘訣、「假出金」等為誘餌，使被害人面交或匯款交付投資款項。

被害人交付投資款項後，詐團成員再轉匯或指揮面交「車手」、「提款車手」製造金流斷點以隱匿犯罪所得，「美樂公司」則對接機房端成員，於獲知收得現金贓款地點後，指派人員前往取得，再轉由詐團其他人員交給出金集團「假出金」。

判決書認定，歐俞彤詐欺集團總計「假出金」8億4695萬2464元，造成5082名被害人遭詐騙158億4950萬2649元。歐俞彤雖在審判中坦承犯行，她主張不知詐騙集團是以「假出金」方式施以詐術，試圖減輕刑責。

一審認為，歐女等人正值青壯，不思循正當途徑賺取財物，竟為貪圖一己之私造成民眾受有重大金錢損失，且贓款追回困難，依法判刑24年。