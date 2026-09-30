嘉市警一上午逮3詐欺車手 9月已抓24人攔阻175萬

嘉義市警方29日一個上午接連查獲3名涉嫌詐欺車手，其中一案更是警員上班途中發現可疑男子，立即通報巡邏警力攔查，查獲林姓男子持有他人金融卡。警方統計，9月以來已查獲詐欺車手及取簿手22件、24人，攔阻及查扣詐騙款項達175萬3661元。

嘉義市警局第一分局表示，北興、八掌及竹園派出所29日上午分別執行巡邏、查緝勤務，接連查獲3名涉嫌詐欺車手，共查扣現金6萬4000元、銀行金融卡4張等相關證物。

其中八掌派出所警員當時尚未正式執勤，在上班途中發現一名男子形跡可疑，研判可能與詐騙案件有關，隨即通知巡邏警力到場攔查。

警方查獲林姓男子持有他人金融卡1張，進一步追查手機等相關資料，發現林男疑有與詐騙集團聯繫紀錄，全案依法移送偵辦。

第一分局統計，自9月1日至29日止，轄內已查獲涉嫌擔任詐欺車手及取簿手案件共22件、24人，攔阻及查扣詐騙款項累計175萬3661元。

警方表示，詐騙集團常以「高薪」、「工作輕鬆」等話術招募車手或取貨人員，民眾應提高警覺，避免因賺取報酬而替詐團提領款項或收取金融卡，警方也將持續透過巡邏及情資蒐整查緝詐欺案件。

嘉市警查獲涉嫌詐欺車手男子，現場查扣多張金融卡等相關證物。圖／警方提供