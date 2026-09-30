男陷網戀想匯49萬 竹市警戳破詐團套路「點開手機聊天紀錄空了」

網路交友談戀愛，小心投資陷阱接踵而來！新竹市一名男子日前在網路結識女網友，兩人相談甚歡，之後男聽信對方「有內線消息、保證獲利10%以上」話術，興沖衝到信用合作社準備匯款49萬元。所幸行員機警通報警方到場，員警戳破詐團套路時，男子查看手機才發現對方的聊天紀錄已全部「被刪除」，這才驚覺受騙，當場及時停手，保住辛苦積攢的血汗錢。

新竹市警察局第三分局香山派出所日前接獲新竹第三信用合作社通報，指稱一名男子臨櫃欲匯款49萬元，辦理過程中神情焦慮、對款項用途閃爍其詞，懷疑遭到詐騙。警員何騏滕、韓承儒獲報後迅速趕抵現場關切。

據了解，該名男子先前在網路社群認識一名女網友，雙方聊天相談甚歡。對方見男子放下戒心，便佯稱掌握內部獨家消息，強力推薦投資一檔保證獲利的特定基金，慫恿他搶先匯款進場。男子不疑有他，遂依指示前往三信臨櫃辦理匯款手續。

員警到場時，男子起初仍深信網友說詞，對警察的關心頗有防備，直言只是正常的個人理財規畫。兩名員警見狀並未放棄，除耐心傾聽外，也現場當起了「防詐講師」，逐一拆解詐騙集團結合「假戀愛、真吸金」的典型話術與資金流程。

過程中，員警特別指出詐騙集團為了規避警方查緝，常會使用遠端單方收回或刪除訊息的方式滅證。男子聽聞半信半疑地拿出手機查看，赫然發現雙方在通訊軟體Telegram上的所有聊天紀錄已被對方全數刪除，只留下一片空白。眼前事實讓他如夢初醒，確信自己慘遭詐騙，隨即取消匯款程序，成功攔阻49萬元詐騙款項。

警方呼籲，網路交友陷阱多，詐騙集團常先以「噓寒問暖」關懷降低被害人戒心，再以「穩賺不賠」、「高額年化報酬」或「內部專屬管道」等話術誘騙投資，甚至指定被害人使用具備閱後即焚、可單方刪除對話紀錄的通訊軟體，一旦資金入帳便迅速斷聯。

提醒民眾投資理財應透過金管會核准的合法金融機構與正式管道，切勿輕信未曾謀面的網友推薦，更不可下載來路不明的APP；若發現匯款對象為「個人帳戶」而非「機構專戶」，應立即提高警覺。如遇可疑投資訊息或被要求臨櫃匯款，請遵循「一聽、二掛、三查證」原則，撥打 165 反詐騙專線或 110 報案求證，以免落入詐騙陷阱。