影／陸空夾擊警無人機追逃亡詐團首腦 68人被害1人遭詐1400萬最慘

台中市刑警大隊運用警用無人機，結合ATAK即時態勢感知系統，以陸空夾擊戰術，在新竹山區逮捕43歲鍾姓詐團主嫌，溯源查獲集團成員共30人，其中24人收押、6人以3萬至5萬元不等交保。該集團自2022年開始犯案，受害者達68人，其中李姓被害人誤信假檢警話術，遭騙1400萬元最多，檢方近日偵結，依詐欺等罪，起訴涉案鍾男等30人。

警方指出，鍾男操控詐團以假檢警、假投資手法行騙，並在新竹開設地下水房，為跨境詐騙機房提供洗錢服務。旗下車手領取贓款後，鍾男透過Telegram指揮成員將款項轉為泰達幣（USDT），打入境外機房指定電子錢包，迅速轉移犯罪所得。受害者多為大陸籍人士。

警方運用大數據分析等科技偵查手段，鎖定鍾男為幕後首腦，前往查緝時，鍾男駕車逃往新竹山區，警方隨即派出無人機升空跟監，透過即時空拍畫面掌握逃逸路線，再由地面警力包抄圍捕，成功將其逮捕，並查扣現金170萬餘元及手機等證物。

全案依加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例等罪，移送台中地檢署，鍾男等24人遭法院裁定羈押，近日已遭起訴。

台中市刑大大隊長紀延熹呼籲，真檢警不會以電話要求民眾交出帳戶、提款卡或存款「監管」。接獲可疑來電，應詢問對方單位、職稱及姓名後掛斷，自行撥打官方電話查證，切勿使用對方提供的電話、連結或LINE帳號，有疑慮請撥165反詐騙專線。

鍾姓男子為首的詐欺集團誆騙68人，台中檢警使用空拍機，循線查獲，查扣贓款等證物。記者陳宏睿／翻攝

台中檢警使用空拍機，查獲鍾姓男子為首的詐騙集團。記者陳宏睿／翻攝

台中檢警使用空拍機，查獲鍾姓男子為首的詐騙集團。記者陳宏睿／翻攝