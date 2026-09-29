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台女遭騙赴柬埔寨失聯4年 鄭正鈐協助返台

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導

一名19歲黃姓女子，遭騙赴柬埔寨與家人失聯長達4年，在重新與家人取得聯繫後，因簽證逾期及高額罰金問題一度無法返台，國民黨立委鄭正鈐近期和當地台商一起協助，家屬已在近日將她接回台灣。

黃姓女子在2022年7月，因相信網路上的「高薪海外工作」資訊前往柬埔寨，抵達當地後，卻與原先得知的工作內容完全不同，據她向家人陳述，抵達柬埔寨後即被帶往貢布省波哥山一帶，之後又被轉往西港。

黃姓女子指出，當時因不願配合相關違法工作，曾偷偷透過網路向台灣媒體求助，卻疑似因此遭到發現，並受到限制行動及暴力對待；之後，她被轉手至當地園區，並被要求償還所謂的「賠付」才能離開，後續因簽證逾期，返台問題也變得更加複雜。

黃姓女子與家人失聯長達4年，直到近期才重新透過LINE與家人聯繫，家屬確認女兒仍人在柬埔寨後，立即開始尋求相關單位協助，希望能讓女兒盡快回到台灣，而簽證逾期累積超過一萬美元罰金，成為返台最大的障礙之一。

鄭正鈐表示，他接到此陳情後，隨即在當地台商及台商會長的協助下，家屬得以取得更多當地資訊與協助，包含移民局相關程序、翻譯及返台所需的行政安排，經過多方協調與處理，終於逐步解決黃姓女子返台問題。

鄭正鈐指出，黃父這幾年來家人一直掛念女兒的安危，如今終於重新取得聯繫，等了這麼久，終於可以把女兒帶回來。他也呼籲，透過這個案例提醒其他年輕人，對於網路上宣稱「高薪、海外工作、免經驗」的工作機會，務必提高警覺，確認工作內容、雇主及當地相關資訊後再決定是否出國，避免因一時相信陌生人的承諾，而陷入難以脫身的困境。

國民黨立委鄭正鈐。聯合報系資料照
國民黨立委鄭正鈐。聯合報系資料照

柬埔寨 鄭正鈐 失聯

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