快訊

亞運克拉術／施劉俐伶0：5落敗獲銀牌 中華隊2銀1銅收尾

72歲皇冠雜誌熄燈！台灣最長壽的文學雜誌之一 12月出版最後1期

台股收跌392點失守48K 觀望地緣政治、油價及記憶體大廠股價

聽新聞
0:00 / 0:00

「李團長」龐氏騙局害豐原一家5口輕生 二審維持11年徒刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中豐原王姓一家5口遭黃金、投資雙重詐騙後走上絕路，外號「李團長」的李姓女子以龐氏騙局詐得王家及另7名被害人共1536萬餘元，一審依銀行法等5罪判處11年徒刑。台中高分院今日二審宣判，駁回上訴，維持原判。

台中高分院表示，此案李女未上訴，僅檢察官上訴，本院審理結果維持原判，駁回上訴，就被告判決有罪及判處刑度之理由，大致與一審判決相同；本院合議庭認一審判決之刑度並無不當，檢察官以一審判決量刑過輕為由，提起上訴，並無理由。

判決指出，李女因生意失敗負債，2024年6月經張姓美容師牽線結識王家大女兒，佯稱經營「網路團購」，慫恿投資人繳50萬至100萬元入會，保證每月可獲本金1成報酬；另以「賣黃金賺利潤」話術，要投資人刷卡購買每兩約10萬元的黃金交給她，承諾代繳卡費並給付4000至1萬元利潤，實則一再拖欠，並將黃金短線變賣還債。

李女共詐騙王家752萬元。王家人2025年6月欲退出，李女竟以虛構合約恫嚇「違約」，強索530萬元違約金，逼得王父將房屋設定抵押，借得的176萬元全遭李女拿走。同年7月2日，王家人不堪壓力選擇輕生，大女兒留下「我們笨、被騙」遺言。

檢方起訴時直言，此案非被害人「笨」，而是李女之「惡」，求處15年以上徒刑。台中地院今年5月審結，判處11年，王家女婿曾痛批不符社會期待。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

「李團長」李惠雯逼死豐原五口、詐騙多人，台中高分院今日審結，駁回上訴，維持原判。聯合報系資料照
「李團長」李惠雯逼死豐原五口、詐騙多人，台中高分院今日審結，駁回上訴，維持原判。聯合報系資料照

龐氏騙局 豐原 台中

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／豐原一家五口命二審判11年 謝志忠：揪出共犯結構才是公平正義

周玉蔻爆晶華滾床案仍要關 高院輕判9月理由曝：一審偏離量刑行情

嫌修車吵被檢舉！台中狠兄拿斧頭夜市砍胞弟 涉殺人未遂最新判決出爐

收贓款3056萬！女碩士淪車手遭判2年半 法院認「共同侵權」再判全額賠償

相關新聞

BNT疫苗詐慈濟10億案今再開庭 2被告當庭認罪 財務長只認逃漏稅

律師陳昱瑄與掮客李易儒涉嫌佯稱有管道採購BNT疫苗，詐騙慈濟基金會3000萬美元（約台幣10.6億元）一案，台中地院今天再傳鈺達公司財務長陳俞樺、方輿律師事務所員工劉巧君、陳昱瑄助理吳盈盈等3人行準備程序。劉、吳2人當庭坦承犯行，陳俞樺僅承認違反稅捐稽徵法，否認侵占及洗錢罪嫌。

「李團長」龐氏騙局害豐原一家5口輕生 二審維持11年徒刑

台中豐原王姓一家5口遭黃金、投資雙重詐騙後走上絕路，外號「李團長」的李姓女子以龐氏騙局詐得王家及另7名被害人共1536萬餘元，一審依銀行法等5罪判處11年徒刑。台中高分院今日二審宣判，駁回上訴，維持原判。

影／豐原一家五口命二審判11年 謝志忠：揪出共犯結構才是公平正義

豐原一家五口命案今天二審在台中高分院宣判，台中市議員謝志忠到法庭關心。全案被告李姓團購主涉犯詐欺、恐嚇取財、洗錢防制等罪，二審駁回，維持原判11年。謝志忠表示，面對5條寶貴生命逝去，今天判決結果還是明顯不符合社會期待，唯有還原100%真相，揪出所有的共犯結構，才是公平正義。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。