「李團長」龐氏騙局害豐原一家5口輕生 二審維持11年徒刑

台中豐原王姓一家5口遭黃金、投資雙重詐騙後走上絕路，外號「李團長」的李姓女子以龐氏騙局詐得王家及另7名被害人共1536萬餘元，一審依銀行法等5罪判處11年徒刑。台中高分院今日二審宣判，駁回上訴，維持原判。

台中高分院表示，此案李女未上訴，僅檢察官上訴，本院審理結果維持原判，駁回上訴，就被告判決有罪及判處刑度之理由，大致與一審判決相同；本院合議庭認一審判決之刑度並無不當，檢察官以一審判決量刑過輕為由，提起上訴，並無理由。

判決指出，李女因生意失敗負債，2024年6月經張姓美容師牽線結識王家大女兒，佯稱經營「網路團購」，慫恿投資人繳50萬至100萬元入會，保證每月可獲本金1成報酬；另以「賣黃金賺利潤」話術，要投資人刷卡購買每兩約10萬元的黃金交給她，承諾代繳卡費並給付4000至1萬元利潤，實則一再拖欠，並將黃金短線變賣還債。

李女共詐騙王家752萬元。王家人2025年6月欲退出，李女竟以虛構合約恫嚇「違約」，強索530萬元違約金，逼得王父將房屋設定抵押，借得的176萬元全遭李女拿走。同年7月2日，王家人不堪壓力選擇輕生，大女兒留下「我們笨、被騙」遺言。

檢方起訴時直言，此案非被害人「笨」，而是李女之「惡」，求處15年以上徒刑。台中地院今年5月審結，判處11年，王家女婿曾痛批不符社會期待。

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