影／豐原一家五口命二審判11年 謝志忠：揪出共犯結構才是公平正義

豐原一家五口命案今天二審在台中高分院宣判，台中市議員謝志忠到法庭關心。全案被告李姓團購主涉犯詐欺、恐嚇取財、洗錢防制等罪，二審駁回，維持原判11年。謝志忠表示，面對5條寶貴生命逝去，今天判決結果還是明顯不符合社會期待，唯有還原100%真相，揪出所有的共犯結構，才是公平正義。

謝志忠表示，本案涉及的並非李姓團購主單一犯罪行為，主要牽線的張姓美容師沒事嗎、地下錢莊及暴力討債沒事嗎？相關人員的法律責任都應逐一釐清，一個都不能放過，才能撫慰亡者在天之靈，還給家屬及社會一個公道，避免下一個家庭受害。

謝志忠說，詐騙已成為台灣嚴重的國安問題。他服務處每天接收到許多詐騙陳情案，每一個詐騙案除了自己受害，甚至全家大小都會受到牽連，已經造成多少家庭支離破碎？這都是一部辛酸血淚史，詐騙就是要重判、重判、重判。

謝志忠今天也宣布，自己終身投入打擊詐騙志工，全力防詐、識詐、打詐，為受害者討公道，爭取權益。