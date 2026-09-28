快訊

蔣友柏50歲求婚後首發聲！突破心魔過關卡：有名有錢不代表成功

人多到關不起門！高鐵人員拿醫藥箱穿越人潮急奔 疑乘客昏倒

亞運拳擊／林郁婷擊敗北韓選手完美復仇 至少銅牌確定連3屆奪牌

聽新聞
0:00 / 0:00

又是她！安平七旬婦遇「帥軍官」暈船 上次要買點數今打算面交18萬元

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

71歲呂姓婦人在臉書遇到1名使用帥氣男性軍官照片的網友，相信對方人在伊拉克，對她很有好感，互喊「親愛的」；對方6天前表示因戰事受傷，急需美金3500元購買機票離開，呂婦立即趕往超商要買點數遭警方攔下，今天她又帶著新台幣7萬元及美金3500元去面交，警方再次攔阻。

呂姓婦人的丈夫已過世，原本獨自住在台南市安平區永華路二段一處高級社區大樓，經濟狀況無虞；日前她因開刀導致行動不便，兒子請外籍看護照顧她。呂婦在家就上網使用社群媒體，近日她在臉書遇到1名使用帥氣華裔男性軍官照片的網友「Larry」搭訕，對方連日頻頻示好，交換LINE帳號。

對方稱自己是單親爸爸，育有一名女兒，跟呂婦一樣都是單身，因對呂婦很有好感、很喜歡她，希望能一起共度美好未來；本月22日該網友稱因戰事受傷，急需購買機票離開，還傳送手腳負傷流血的照片，希望呂婦幫忙出美金3500元，要到超商購買遊戲點數，且為了他的安全，請呂婦不要跟任何人說。

呂婦連忙坐上輪椅，要求看護將她推到住家附近超商，依網友指示操作，當時店員研判呂婦可能遭到詐騙，透過「無聲報案QR Code」通報警方，轄區第四警分局育平派出所警員黃于欣、黃欽和趕往攔阻，事後也致電呂婦兒子，請他多關心母親，避免再遇詐騙歹徒，呂婦兒子叮嚀看護幫忙注意。

今天上午呂婦請朋友開車來接她，卻不告訴看護要去那裡，只請看護將她扶上車；看護機警想起前幾天呂婦才遭到歹徒企圖騙錢，記下車牌號碼，打給呂婦兒子，兒子立即報警，並擔心母親是否被詐團歹徒帶走。育平派出所接獲報案，立即派出警員曾上芫、吳博育、黃于欣、李其叡攔截該輛轎車。

由於看護記下車牌，警方緊急調閱監視器，通報各分局追查，迅速在中西區湯德章紀念公園附近攔下車輛；經確認年長駕駛是呂婦朋友，並非詐團歹徒，詢問呂婦為何未告訴家人，臨時出門？原來雖然警方上次協助封鎖刪除網友「Larry」，但呂婦不知為何又與對方牽上線。

「Larry」這次稱要從伊拉克搭機來台，跟呂婦見面，請呂婦購買3500元美金的比特幣讓他購買機票，呂婦因此帶著新台幣7萬元以及3500元美金（共計新台幣18萬1200元）準備赴約，還帶著提款卡，疑似落入詐騙陷阱要全數面交；員警再次苦口婆心勸說，呂婦連稱「我知道啦」。

呂婦再次聲稱已打消赴約念頭，員警聯繫家屬，要求檢視其所有社群帳號，若有可疑請協助全數封鎖刪除；分局長廖水池呼籲，民眾若遇到網路交友對象要求匯款、購買虛擬貨幣或提供財物，務必提高警覺，立即停止金錢往來。

71歲呂姓婦人在臉書遇到1名使用帥氣男性軍官照片的網友，6天前趕往超商要買點數遭警方攔下，今天她又帶著新台幣7萬元及美金3500元去面交，警方再次攔阻。圖／民眾提供
71歲呂姓婦人在臉書遇到1名使用帥氣男性軍官照片的網友，6天前趕往超商要買點數遭警方攔下，今天她又帶著新台幣7萬元及美金3500元去面交，警方再次攔阻。圖／民眾提供

71歲呂姓婦人在臉書遇到1名使用帥氣男性軍官照片的網友，6天前趕往超商要買點數遭警方攔下，今天她又帶著新台幣7萬元及美金3500元去面交，警方再次攔阻。圖／民眾提供
71歲呂姓婦人在臉書遇到1名使用帥氣男性軍官照片的網友，6天前趕往超商要買點數遭警方攔下，今天她又帶著新台幣7萬元及美金3500元去面交，警方再次攔阻。圖／民眾提供

71歲呂姓婦人在臉書遇到1名使用帥氣男性軍官照片的網友，6天前趕往超商要買點數遭警方攔下，今天她又帶著新台幣7萬元及美金3500元去面交，警方再次攔阻。圖／民眾提供
71歲呂姓婦人在臉書遇到1名使用帥氣男性軍官照片的網友，6天前趕往超商要買點數遭警方攔下，今天她又帶著新台幣7萬元及美金3500元去面交，警方再次攔阻。圖／民眾提供

伊拉克 機票 照片

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

阿嬤房產、錢都給兒子 病倒卻是女兒照顧30年！她心疼：媽媽太好欺負

收贓款3056萬！女碩士淪車手遭判2年半 法院認「共同侵權」再判全額賠償

女友是人妻？泰女牙醫為愛撒1900萬 被拒婚還遭「真夫妻」趕出門

六旬婦遭詐400萬女兒不甘…出面誘騙車手 趴引擎蓋「肉身擋車」

相關新聞

毒酒駕？BMW連撞路旁12輛機車肇事逃逸 警通知開罰駕駛人

一輛BMW白色汽車今上午行經台北市大安區忠孝東路，衝撞人行道上建築廢料後，連撞停放路旁的12輛機車及1輛YouBike自行車，肇事逃逸；警方不排除駕駛人毒、酒駕，將通知到案說明，依道路交通管理處罰條例舉發。

通緝犯丈夫家門口被壓制 她為護夫拉警的手、掐警脖子觸法 代價3萬元

馬姓女子的丈夫、黃姓男子因案被通緝，在家門口遇警盤查時，急按門鈴，等馬女開門就想進屋，被警員拉住。馬女「護夫」，拉警員的手、掐警員脖子，被檢方起訴妨害公務。法官審理後，處拘役10日。得易科罰金。

影／台中北區單車一迴轉闖禍了…機車連環撞轎車 肇事單車男溜了

台中市北區柳川東路四段近五權路昨晚發生一起連環車禍，一名單車騎士疑似行經路段時迴轉，與同向直行的薛姓女子所騎乘機車發生碰撞，機車隨後再撞上路旁停放的轎車。薛女手、腳部輕微擦挫傷，單車騎士卻在警方到場前逃逸，警方已掌握線索、通知其到案說明。

中部知名水樂園遊客昏迷急救不治 相驗結果：疾病自然死亡

中部知名水樂園昨天一名緬甸籍遊客在淺水區昏迷，現場人員急救後送醫搶救仍無效；樂園今天說明，檢察官相驗結果，遊客是因疾病自然死亡，家屬感謝現場救生員們，樂園對此深感遺憾，另涉及遊客個人及其家屬之隱私，不便透露相關細節。

台中機場二旅客為了關東煮排隊互嗆 航警勸阻一人準時搭機一人改下班

中秋連假機場搭機旅客多，台中國際機場大廳昨天有二名旅客在超商爭執，二人為了關東煮排隊問題互嗆，航警到場勸阻，一人準時搭機，一人延誤到搭機時間，改搭下班飛機；台中航警所長張智榮表示，二人沒有傷害行為，互不提告。

嫌修車吵被檢舉！台中狠兄拿斧頭夜市砍胞弟 涉殺人未遂最新判決出爐

台中市王姓男子在去年間因不滿胞弟檢舉他修車太吵，攜帶斧頭前往夜市尋仇，從背後朝弟弟頭部與胸部瘋狂揮砍。過程中他更冷血恫嚇「要給你死！」。此舉導致胞弟顳動脈及腋靜脈斷裂，險些命喪黃泉，王男偵審期間雖坦承揮刀，卻矢口否認殺人，辯稱「只是想給個教訓」。一審依殺人未遂罪重判8年6月，台中高分院近日審結，駁回上訴，維持原判，全案尚未確定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。