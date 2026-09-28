又是她！安平七旬婦遇「帥軍官」暈船 上次要買點數今打算面交18萬元

71歲呂姓婦人在臉書遇到1名使用帥氣男性軍官照片的網友，相信對方人在伊拉克，對她很有好感，互喊「親愛的」；對方6天前表示因戰事受傷，急需美金3500元購買機票離開，呂婦立即趕往超商要買點數遭警方攔下，今天她又帶著新台幣7萬元及美金3500元去面交，警方再次攔阻。

呂姓婦人的丈夫已過世，原本獨自住在台南市安平區永華路二段一處高級社區大樓，經濟狀況無虞；日前她因開刀導致行動不便，兒子請外籍看護照顧她。呂婦在家就上網使用社群媒體，近日她在臉書遇到1名使用帥氣華裔男性軍官照片的網友「Larry」搭訕，對方連日頻頻示好，交換LINE帳號。

對方稱自己是單親爸爸，育有一名女兒，跟呂婦一樣都是單身，因對呂婦很有好感、很喜歡她，希望能一起共度美好未來；本月22日該網友稱因戰事受傷，急需購買機票離開，還傳送手腳負傷流血的照片，希望呂婦幫忙出美金3500元，要到超商購買遊戲點數，且為了他的安全，請呂婦不要跟任何人說。

呂婦連忙坐上輪椅，要求看護將她推到住家附近超商，依網友指示操作，當時店員研判呂婦可能遭到詐騙，透過「無聲報案QR Code」通報警方，轄區第四警分局育平派出所警員黃于欣、黃欽和趕往攔阻，事後也致電呂婦兒子，請他多關心母親，避免再遇詐騙歹徒，呂婦兒子叮嚀看護幫忙注意。

今天上午呂婦請朋友開車來接她，卻不告訴看護要去那裡，只請看護將她扶上車；看護機警想起前幾天呂婦才遭到歹徒企圖騙錢，記下車牌號碼，打給呂婦兒子，兒子立即報警，並擔心母親是否被詐團歹徒帶走。育平派出所接獲報案，立即派出警員曾上芫、吳博育、黃于欣、李其叡攔截該輛轎車。

由於看護記下車牌，警方緊急調閱監視器，通報各分局追查，迅速在中西區湯德章紀念公園附近攔下車輛；經確認年長駕駛是呂婦朋友，並非詐團歹徒，詢問呂婦為何未告訴家人，臨時出門？原來雖然警方上次協助封鎖刪除網友「Larry」，但呂婦不知為何又與對方牽上線。

「Larry」這次稱要從伊拉克搭機來台，跟呂婦見面，請呂婦購買3500元美金的比特幣讓他購買機票，呂婦因此帶著新台幣7萬元以及3500元美金（共計新台幣18萬1200元）準備赴約，還帶著提款卡，疑似落入詐騙陷阱要全數面交；員警再次苦口婆心勸說，呂婦連稱「我知道啦」。

呂婦再次聲稱已打消赴約念頭，員警聯繫家屬，要求檢視其所有社群帳號，若有可疑請協助全數封鎖刪除；分局長廖水池呼籲，民眾若遇到網路交友對象要求匯款、購買虛擬貨幣或提供財物，務必提高警覺，立即停止金錢往來。

71歲呂姓婦人在臉書遇到1名使用帥氣男性軍官照片的網友，6天前趕往超商要買點數遭警方攔下，今天她又帶著新台幣7萬元及美金3500元去面交，警方再次攔阻。圖／民眾提供

71歲呂姓婦人在臉書遇到1名使用帥氣男性軍官照片的網友，6天前趕往超商要買點數遭警方攔下，今天她又帶著新台幣7萬元及美金3500元去面交，警方再次攔阻。圖／民眾提供