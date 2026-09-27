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冒牌理事長寄郵件指示買醫材 臨床心理學會被騙匯款350萬

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

有<a href='/search/tagging/2/詐騙集團' rel='詐騙集團' data-rel='/2/103683' class='tag'><strong>詐騙集團</strong></a>假冒學會幹部寄電子郵件給工作人員，要求建立LINE群組，加入群組以工作支出指示匯款。 示意圖／AI生成
有詐騙集團假冒學會幹部寄電子郵件給工作人員，要求建立LINE群組，加入群組以工作支出指示匯款。 示意圖／AI生成

有詐騙集團假冒學會的會長或理事長等幹部，寄電子郵件給學會工作人員，以工作需求為由要求建立LINE群組，再加入群組以工作支出指示匯款，台灣臨床心理學會被騙匯款350萬元。刑事局表示，收到這類郵件應檢查寄件者地址及向本人查證。

警方調查，台灣臨床心理學會一名工作人員，上月底在工作所用電郵信箱收到一封郵件，寄件人顯示學會理事長姓名，內容佯稱有工作事項需對接，要求建立LINE群組並提供加入的QR Code。

工作人員建立群組後，詐團加入假冒理事長，以支付醫療器材費用為由要求匯款，工作人員分別匯出200萬、150萬元，發現群組內理事長帳號頭像與本人帳號頭像不同，向學會其他幹部查證驚覺受騙報警，警方與金融機構攔阻其中200萬元，學會損失150萬元。

無獨有偶，台灣愛滋病護理學會工作人員本月初收到冒充學會理事長的電郵，詐團同樣將寄件人名稱設定為理事長姓名，要求建立群組，再以項目資金墊付要求匯款，工作人員起疑未匯款，赴派出所報案。

刑事局表示，詐團可能利用網路公開資訊掌握組織架構、主管姓名，冒名寄電郵，利用職務上下關係取得承辦人信任，以工作聯繫為由要求建立群組並提供QR Code，加入後以工作支出、資金墊付、購買器材等名義要求匯款。

刑事局提醒，各機關、公司及民間團體，收到主管、負責人等幹部透過電郵交辦工作，不要只看寄件人姓名，應確認電郵地址是否為本人平時使用；如要求建立群組或改以其他通訊軟體聯繫，應使用原本電話、LINE等既有聯絡方式向本人確認；匯款應依組織既有付款及覆核程序辦理，當面或透過電話再次確認。

有詐騙集團假冒學會幹部寄電子郵件給工作人員，要求建立LINE群組，加入群組以工作支出指示匯款。記者李奕昕／翻攝
有詐騙集團假冒學會幹部寄電子郵件給工作人員，要求建立LINE群組，加入群組以工作支出指示匯款。記者李奕昕／翻攝

有詐騙集團假冒學會幹部寄電子郵件給工作人員，要求建立LINE群組，加入群組以工作支出指示匯款。記者李奕昕／翻攝
有詐騙集團假冒學會幹部寄電子郵件給工作人員，要求建立LINE群組，加入群組以工作支出指示匯款。記者李奕昕／翻攝

有詐騙集團假冒學會幹部寄電子郵件給工作人員，要求建立LINE群組，加入群組以工作支出指示匯款。記者李奕昕／翻攝
有詐騙集團假冒學會幹部寄電子郵件給工作人員，要求建立LINE群組，加入群組以工作支出指示匯款。記者李奕昕／翻攝

有詐騙集團假冒學會幹部寄電子郵件給工作人員，要求建立LINE群組，加入群組以工作支出指示匯款。記者李奕昕／翻攝
有詐騙集團假冒學會幹部寄電子郵件給工作人員，要求建立LINE群組，加入群組以工作支出指示匯款。記者李奕昕／翻攝

有詐騙集團假冒學會幹部寄電子郵件給工作人員，要求建立LINE群組，加入群組以工作支出指示匯款。圖／刑事局提供
有詐騙集團假冒學會幹部寄電子郵件給工作人員，要求建立LINE群組，加入群組以工作支出指示匯款。圖／刑事局提供

醫材 詐騙集團 刑事局

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