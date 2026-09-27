彰化破天金詐團！涉假公安綁人逼交4公斤黃金 首腦求刑25年

彰化檢警破獲「天金詐騙集團」，查出首謀林女與廖男成立詐騙機房，假冒大陸公安誘騙新加坡學生赴越南，再以遭綑綁影片要脅家長赴上海交付4公斤黃金，總價值約新台幣1806萬元。全案歷經10波查緝，彰化地檢署分6波起訴20人，檢方對林女求刑25年。

檢方追查發現，林女、廖男為集團核心，主要成立「天成機房」及「金雲曜機房」，假冒公安人員詐騙大陸地區民眾，機房先後設於台中市梧棲、烏日及北屯等地，為躲避查緝不斷遷移，已得手逾千萬元，被害人超過50人；集團也與其他詐騙集團合作，招募車手、收簿手進行洗錢。

其中一起案件，集團假冒大陸公安，向新加坡學生謊稱「帳戶涉及洗錢案」，誘騙對方前往越南，交出手機並拍攝遭綑綁影片，再以此要脅大陸台商家長前往上海交付4公斤黃金，之後由集團派遣車手赴大陸收取黃金洗錢。

員林警分局於去年10月7日接獲線報查獲外籍收簿手，隨即報請檢方指揮，專案小組自去年11月到今年5月共發動10波拘提、搜索行動，共將17名被告拘提到案，其中林女等9人遭羈押禁見；全案查扣現金突破千萬元，林女以不法所得購置的全新賓士轎車，也經檢方委由彰化執行分署變價102萬元。

檢方起訴被告後，彰化地院陸續審理，其中廖男負責設立話務機房，招募4人假冒香港入境處、中國移動客服，再透過二線機房以涉及「張健詐騙案」、老太太跳樓自殺等話術，詐騙4名大陸民眾共716萬3500元；另籌設洗錢水房，最終判刑16年。

另有桂男負責聯繫盤口及指揮車手，法官依謝姓車手手機對話紀錄，認定其能決定車手派遣、載送搭機、分配報酬及掌握海外行程，判刑6年。

彰化地檢署指出，全案共起訴20人，依各被告涉案情節求刑2年至25年不等，並聲請將查扣逾千萬元現金依法宣告沒收。