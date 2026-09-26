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匯款訂中秋烤肉車泡湯 店家：你已是第8組受騙客

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄有民眾準備中秋烤肉團聚，預訂「行動烤肉車」、「到府烤肉」服務，匯出訂金後竟等不到業者來服務，從此人間消失。民眾查詢到真正的店家，店家無奈回覆，「你們已經是第八組受騙的客人」，令受騙民眾氣結。

高雄李姓男子原本為了中秋節籌辦烤肉聚會，透過網路介紹找到到府烤肉服務。對方主動提供精美菜單及烤肉車照片，還表示近期剛好有檔期，李男不疑有他，匯款2萬元訂金預訂服務，沒想到活動前1天，業者突然失聯。

李男眼看桌椅都已準備妥當，卻找不到烤肉師傅，只好緊急通知親友採買食材，原本期待的中秋聚會頓時大亂。

李男事後循著對方提供的菜單及店名查詢，才發現騙徒疑盜用台南某知名炭烤店的店名、菜單及烤肉車照片，在網路社團讓人落入圈套。

另名受騙劉姓女子也在網路貼出「烤肉車詐騙公告」，分享自己遭遇。她表示，對方同樣冒用烤肉店名義，收取烤肉車訂金6000元，卻根本沒有出現。她事後循網路找到真正店家的電話，打電話詢問後，店家竟告知她「當天已經是第8組受騙的客人」。

警方提醒，民眾透過網路預訂服務時，除了比較價格，更應確認業者身分及聯絡管道，尤其遇到主動留言、低價搶單或急著要求匯訂金的帳號，務必提高警覺。若對業者身分有疑慮，可先透過官方電話或正式管道確認，避免受騙詐騙。

中秋連假民眾預訂烤肉車，付訂金後遭對方放鴿子，才知道遇到詐騙。示意圖／聯合報系資料照
中秋連假民眾預訂烤肉車，付訂金後遭對方放鴿子，才知道遇到詐騙。示意圖／聯合報系資料照

烤肉 中秋 中秋節 詐騙

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