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「誰看都很不合理，但因為朋友」男仍要匯千萬投資 警銀攔下

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市一名黃姓男子日前到大安區銀行，準備一次匯出1000萬元投資股票，行員察覺交易異常通報警方。員警到場詢問投資對象及收款帳戶，黃男不僅說不清楚對方身分，面對警方直言「這個非常不合理」，還回答：「我知道啊，誰來看都很不合理，但是因為朋友。」警方與行員輪番勸說，最後成功攔下千萬元。

大安警分局瑞安街派出所日前接獲銀行通報，一名客戶準備臨櫃匯出大筆款項，疑似遭詐，警員陳柏軒、許哲緯趕赴現場了解。

警方詢問黃男，這名「朋友」如何認識，黃男表示，是因工作、交易往來結識；員警再問對方從事什麼生意，黃男則提到股票投資。

不過，當警方進一步追問投資內容及款項流向時，黃男對收款帳戶持有人身分並不清楚，也拿不出相關投資資料。員警當場質疑交易模式，直接告訴他：「我講老實的，這個非常不合理。」

黃男也坦言：「我知道啊，誰來看都很不合理，但是因為朋友。」警方見他已察覺交易有疑點，仍因信任對方準備匯出1000萬元，便持續與銀行行員勸阻，說明假投資詐騙常見手法。

經一番勸說，黃男最後打消匯款念頭，保住1000萬元。

警方表示，詐騙集團常以投資股票、高獲利等名義吸引被害人匯出大筆資金，也可能教導被害人準備說詞應付銀行關懷提問；民眾遇到來路不明的投資邀約，應先查證對方及收款帳戶身分。

警員陳柏軒、許哲緯。記者廖炳棋／翻攝
警員陳柏軒、許哲緯。記者廖炳棋／翻攝

警員勸阻男子匯款。記者廖炳棋／翻攝
警員勸阻男子匯款。記者廖炳棋／翻攝

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