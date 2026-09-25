AI偽造驗孕「兩條線」騙前男友2萬5千元 女辯「只是開玩笑」下場曝

翁姓女子今年3月間以AI軟體偽造驗孕棒陽性反應及婦產科就診紀錄，向男友佯稱自己懷孕了，因身體不適已至醫院人工流產，向他索討2萬5千元手術費，前男友付款後查證才驚覺受騙，她說只是開個玩笑，不知道他會當真，法官認她犯行使偽造私文書罪判2月，緩刑2年，並應接受法治教育4場次。

檢方起訴，翁女於今年3月27日下午5時23分許，以LINE傳送送其利用AI軟體偽造的驗孕棒陽性反應電磁紀錄給男友，並對他佯稱自己已經懷孕，隨後又對男友佯稱自己身體不適，已自行至醫院進行人工流產手術，向他索討2萬5000元手術費用。

男友不疑有他，隔天上午8時許在翁女住處，交付現金2萬5000元，並向她索取醫療單據，未料，翁女唯恐東窗事發，隨後再以LINE傳送其利用AI軟體偽造婦產科診所就診費用紀錄給男友。經男友查證後驚覺受騙，報警處理。

翁女坦承有向傳送偽造驗孕棒陽性反應、婦產科診所就診費用紀錄等電磁紀錄給對方，並向他收取現金2萬5000元。她辯稱，當下她做AI只是開個玩笑，不知道他會當真；「他平常對我不大方，所以他給我這筆錢，我就想留下來作為平常生活開銷使用」她說。

然而，翁女玩笑開大了，男友報警處理，兩人為此分手了，還上了法院。翁女於審理時坦承犯行，表示願意分期償還前男友，但因對方不願意原諒她，迄未能達成和解。

法官認為，翁女所犯行使偽造私文書、詐欺取財罪，雖非完全一致，但犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，因而從一重論以行使偽造私文書罪。

台南地院審酌，翁女明知自己未懷孕，未施以人工流產，竟製作不實準文書詐騙告訴人，以取得金錢花用，實有不該。惟念她於審理時坦承犯行，深表悔悟，雖因告訴人無和解意願，而未能獲得原諒，惟考量翁女行為時與對方為交往中男女朋友，因財產分際觀念薄弱，於情感糾葛中一時失去分寸、流於貪執而誤觸法網。

法官認她犯行使偽造私文書罪處2月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應接受法治教育4場次，未扣案犯罪所得2萬5000元沒收。