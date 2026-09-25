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內鬼現形！超商女店員偷收銀機9萬 還加碼騙店長3萬下場出爐

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

李姓女子為台南北區某超商店員約2年，今年4、6月間趁深夜值勤，兩度將收銀機內3萬、6萬元現金占為己用，5月間又向店長佯稱欲出國旅遊須兌換日幣，急需借款3萬元，事後店長多次催討均未返還才知受騙，台南地院認李女犯業務侵占詐欺取財罪共3罪，應執行1年。

檢方起訴，李女自2024年7月起至今年6月底止擔任超商店員，負責收銀、結帳、進貨及補貨，未料，今年4月28日晚間她趁值勤將收銀機內現金3萬元取出，放入點鈔機內清點後以橡皮筋綑綁，再放入口袋，侵占入己。她食髓知味，6月1日凌晨又趁值勤之際以相同手法侵占收銀機內現金6萬元。

此外，今年5月7日至同年月8日間，她向吳姓女店長佯稱欲出國旅遊，需兌換日幣，急需借款3萬元，店長不疑有他交付她3萬元。事後多次催討，她仍未返還借款，才知道上當。

李女坦承不諱，與店長於警詢、偵查中具結證述大致相符，並有現場監視器錄影畫面截圖，及2人間LINE對話紀錄截圖等佐證，事證明確。

檢方認為，李女犯業務侵占罪嫌、詐欺取財罪嫌，而且犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。又她所侵占3萬元、6萬元及詐得3萬元，均為犯罪所得，請依法沒收。

台南地院審酌，李女為從事超商店員業務，本應確實履行職責，竟貪圖一己私利，利用職務之便，將其業務上持有收益現金侵占入己，又利用詐術欺瞞店長，除違反其職務規範，也顯然欠缺尊重他人財產法益觀念，所為很不應該。再念她犯後坦承犯行，迄今未能與店長達成調解，彌補犯罪所生損害，依法量處其刑。

法官認李女犯業務侵占罪共2罪，各處6月，又犯詐欺取財罪處3月，應執行1年，可易科罰金，未扣案犯罪所得12萬元沒收。

台南地院審酌，李女為超商店員，竟貪圖一己私利，利用職務之便，將其業務上持有收益現金侵占入己，又利用詐術欺瞞店長，認她犯業務侵占、詐欺取財罪共3罪，應執行1年。聯合報系資料照
台南地院審酌，李女為超商店員，竟貪圖一己私利，利用職務之便，將其業務上持有收益現金侵占入己，又利用詐術欺瞞店長，認她犯業務侵占、詐欺取財罪共3罪，應執行1年。聯合報系資料照

內鬼 超商 店員 店長 侵占 詐欺

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