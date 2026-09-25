聽新聞
0:00 / 0:00

批詐騙訊息裁罰過輕 賴士葆：應修法強化課責Meta

聯合報／ 記者詹宜庭馬瑞璿／台北報導

針對<a href='/search/tagging/2/數發部' rel='數發部' data-rel='/2/232307' class='tag'><strong>數發部</strong></a>最新資料更顯示，近九成<a href='/search/tagging/2/詐騙' rel='詐騙' data-rel='/2/109479' class='tag'><strong>詐騙</strong></a>訊息來自<a href='/search/tagging/2/Meta' rel='Meta' data-rel='/2/177967' class='tag'><strong>Meta</strong></a>平台，國民黨立委<a href='/search/tagging/2/賴士葆' rel='賴士葆' data-rel='/2/106783' class='tag'><strong>賴士葆</strong></a>偕同台北市議員曾獻瑩、民眾黨新北市議員參選人邸聖德今召開記者會。記者詹宜庭／攝影
針對數發部最新資料更顯示，近九成詐騙訊息來自Meta平台，國民黨立委賴士葆偕同台北市議員曾獻瑩、民眾黨新北市議員參選人邸聖德今召開記者會。記者詹宜庭／攝影

數發部統計詐騙訊息有九成來自Meta網路平台，國民黨立委賴士葆昨呼籲修正詐欺犯罪危害防制條例，要求境外網路廣告平台在台設立分公司，並檢討數發部裁罰過輕。數發部回應，持續督導業者恪遵法規，確實履行資訊揭露與源頭管理，強化網路詐騙防制機制。

內政部統計，全台近兩年詐騙財損一六四三億元，依數發部最新一周資料，詐騙訊息百分之九十一點七七來自Meta。賴士葆指出，Meta在台僅設立子公司，未設分公司，台北市政府要求業者出面說明防詐作為，卻僅收到律師函，將責任指向境外母公司；詐防條例雖設有最高一億元罰鍰，但因數發部尚未訂定相關認定基準，難落實重罰。

賴士葆表示，將推動修正詐防條例，明定境外網路廣告平台應在台設分公司，以強化究責機制，也要求數發部盡速訂定認定基準，改善裁罰力道不足問題。賴與台北市議員曾獻瑩、新北市議員參選人邸聖德在記者會提五項訴求，包括修法要求境外網路廣告平台在台設分公司、強化平台課責；檢討數發部裁罰機制；推廣雙北運用AI科技打詐經驗；將詐騙被害人納入心理及生活支持體系；在新北建立「詐騙情境數位孿生平台」。

數發部指出，自詐防條例二○二四年七月施行以來，已針對Meta未完整揭露廣告資訊或未依時限下架涉詐廣告等，裁罰六次共二八五○萬元，持續跨部會及與地方政府合作，查辦平台違規案件依法開罰。

Meta 詐騙 賴士葆 修法 數發部 詐欺 廣告

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

詐騙兩年奪走1643億 賴士葆批中央裁罰過輕：將修法課責Meta母公司

詐騙訊息多立委提出修法要求重罰 數發部：會持續督導業者恪遵法規

賴士葆擬修法要求境外平台設分公司　落實防詐課責

今年最大罰單！員工A走1600多萬元懸帳 保險局重罰台壽960萬

相關新聞

與同校學弟起口角...新北高中生遭剪刀刺頸命危 一度無心跳

新北市某中學國中三年級徐姓男學生與同校高中三年級黃姓學長，昨在一間飲料店前起衝突，徐涉持剪刀刺黃頸部一刀，黃一度失去呼吸心跳，經送醫搶救恢復，仍有生命危險；徐犯後向警方自首，稱放學搭公車時與黃起口角，警方依殺人未遂罪嫌送基隆地方法院少年法庭調查。

「零日攻擊」控抄襲 「萊爾校長」獲不起訴 楊智伃：綠製造寒蟬效應

國民黨新媒體部去年大罷免期間推出「萊爾校長」系列動畫，該團隊製作的「7/26投不同意罷免–假訊息篇」，被零日文創公司指控抄襲「零日攻擊」電視劇預告片，提告國民黨、製作人韋淳祐及前發言人楊智伃違反著作權法。台北地檢署勘驗兩部影片有多處不同，昨處分不起訴。

批詐騙訊息裁罰過輕 賴士葆：應修法強化課責Meta

數發部統計詐騙訊息有九成來自Meta網路平台，國民黨立委賴士葆昨呼籲修正詐欺犯罪危害防制條例，要求境外網路廣告平台在台設立分公司，並檢討數發部裁罰過輕。數發部回應，持續督導業者恪遵法規，確實履行資訊揭露與源頭管理，強化網路詐騙防制機制。

高中生遭刺頸…國教盟：應從交友圈著手預防 提高少事法刑度

新北市某中學徐姓男學生昨與黃姓學長在校外起口角，持剪刀刺頸，黃被送醫命危。國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，應從交友圈與輔導機制著手預防，並檢討少年事件處理法提高刑度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。