批詐騙訊息裁罰過輕 賴士葆：應修法強化課責Meta

針對數發部最新資料更顯示，近九成詐騙訊息來自Meta平台，國民黨立委賴士葆偕同台北市議員曾獻瑩、民眾黨新北市議員參選人邸聖德今召開記者會。記者詹宜庭／攝影

數發部統計詐騙訊息有九成來自Meta網路平台，國民黨立委賴士葆昨呼籲修正詐欺犯罪危害防制條例，要求境外網路廣告平台在台設立分公司，並檢討數發部裁罰過輕。數發部回應，持續督導業者恪遵法規，確實履行資訊揭露與源頭管理，強化網路詐騙防制機制。

內政部統計，全台近兩年詐騙財損一六四三億元，依數發部最新一周資料，詐騙訊息百分之九十一點七七來自Meta。賴士葆指出，Meta在台僅設立子公司，未設分公司，台北市政府要求業者出面說明防詐作為，卻僅收到律師函，將責任指向境外母公司；詐防條例雖設有最高一億元罰鍰，但因數發部尚未訂定相關認定基準，難落實重罰。

賴士葆表示，將推動修正詐防條例，明定境外網路廣告平台應在台設分公司，以強化究責機制，也要求數發部盡速訂定認定基準，改善裁罰力道不足問題。賴與台北市議員曾獻瑩、新北市議員參選人邸聖德在記者會提五項訴求，包括修法要求境外網路廣告平台在台設分公司、強化平台課責；檢討數發部裁罰機制；推廣雙北運用AI科技打詐經驗；將詐騙被害人納入心理及生活支持體系；在新北建立「詐騙情境數位孿生平台」。

數發部指出，自詐防條例二○二四年七月施行以來，已針對Meta未完整揭露廣告資訊或未依時限下架涉詐廣告等，裁罰六次共二八五○萬元，持續跨部會及與地方政府合作，查辦平台違規案件依法開罰。