快訊

再傳健康疑雲！習近平下機靠彭麗媛攙扶「手緊抓不放」上周突缺席印度晚宴

頸部中刀命危…國三生刺傷同校高中學長 新北教育局曝今日在校狀況

亞運體操／「亞運就像夢一場」 李智凱鞍馬無緣獎牌遺憾落淚

假綠能投資騙董娘9千萬 徐乃麟女密友董子綺涉詐百萬交保

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業／台北即時報導

檢警獲報指出，有詐團以非凡投資公司名義，誆稱「起而行綠能」、「藍新科技」公司將上櫃，保證股價飆漲可獲利，詐騙一名董娘投資9千餘萬元，警方今年4月拘提5名車手後，查出藝人徐乃麟密友Vivi董子綺疑為主嫌之一，負責指揮車手及調度人頭帳戶，昨拘提董女到案，台北地檢署複訊後依詐欺罪命董女100萬交保、限制出境出海。

董子綺曾與女子楊強蓉提供聚賭場所、收取抽頭金牟利，檢方依聚眾賭博罪起訴2人，法院判決2人6月徒刑、得易科罰金，犯罪所得各440萬元沒收。董子綺過去在法律事務所工作時，曾侵占客戶款項，與徵信業者江梅綺合開公司期間，又以公司登記繳規費為由詐財，多次被檢警約談到案。

檢警掌握，2024至2025年間，一名董娘誤信詐團投放廣告，詐團力薦她這些公司前景看好，保證上櫃後股價飆漲，被害人信以為真，陸續出資9千萬餘元，將款項匯入5名車手帳戶，後來發現投資公司電話變成空號，才驚覺是場騙局。

檢警昨天收網，拘提全案關鍵角色董子綺，另拘提提供金融帳戶供詐團使用的男子蘇威宇到案，蘇威宇被檢方諭令10萬交保、限制出境出海。

藝人徐乃麟女密友董子綺涉詐100萬交保、限制出境出海。聯合報系資料照
藝人徐乃麟女密友董子綺涉詐100萬交保、限制出境出海。聯合報系資料照

董娘 徐乃麟 交保

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

假上櫃投資貴婦慘賠9千萬 徐乃麟女密友Vivi涉詐欺拘提到案

高金素梅助理張俊傑逃匿案 共犯顏姓男子投案

影／租車行供車給詐團...裝傻誤導檢警 南檢請求重判負責人10年

影／高金素梅前助理涉共諜棄保潛逃18天 檢警逮第13名接應共犯

相關新聞

假上櫃投資貴婦慘賠9千萬 徐乃麟女密友Vivi涉詐欺拘提到案

投資詐騙集團隨機投送廣告，以非凡投資公司名義聲稱「起而行綠能」、「藍新科技」公司將上櫃買賣，保證股價飆漲可獲利，涉詐騙一名婦人陸續投資9千萬餘元。檢警今年4月拘提5名車手後交保，並循線查出，藝人徐乃麟的密友Vivi董子綺疑似是關鍵主嫌之一，依詐欺罪嫌拘提到案，另也拘提涉嫌提供金融帳戶的男子蘇威宇到案，今下午2人移送北檢複訊。

假綠能投資騙董娘9千萬 徐乃麟女密友董子綺涉詐百萬交保

檢警獲報指出，有詐團以非凡投資公司名義，誆稱「起而行綠能」、「藍新科技」公司將上櫃，保證股價飆漲可獲利，詐騙一名董娘投資9千餘萬元，警方今年4月拘提5名車手後，查出藝人徐乃麟密友Vivi董子綺疑為主嫌之一，負責指揮車手及調度人頭帳戶，昨拘提董女到案，台北地檢署複訊後依詐欺罪命董女100萬交保、限制出境出海。

詐團女車手出示診斷證明自稱罹病 彰化地院照樣判徒刑2年

曾姓女子加入詐欺集團當面交取款車手，到彰化縣向被害人取款120萬元。曾女落網後持醫院診斷書證明罹患疾病，彰化地方法院仍依詐欺犯罪危害防制條例，判處她有期徒刑兩年，可上訴。

每天傳自拍、回報定位！假檢警逼女賣股 再教她「買車」領124萬

詐騙集團假冒政府機關、刑警及檢察官，連環設局讓台北市林姓女子深信自己涉入17起案件，詐團要求她每天透過LINE傳自拍照、回報定位，還以視訊要求出售股票「查金流」，最後更教她謊稱買車，到銀行提領124萬元，銀行行員察覺異常報警，及時攔下款項。

大雅「丹水滾鍋物」負責人夫妻涉捲款50億潛逃！外傳逃到東南亞國家

台中市大雅區「丹水滾鍋物」集團負責人夫妻疑投資失利，涉嫌吸金後一家4口逃到中國失聯，捲款金額約50億元，事發至今3個多月，地方傳出，這家人可能已輾轉逃到東南亞國家，但無法證實。

婦人要買中古車遇詐要領50萬　豐原警、銀勸阻成功攔詐

台中市豐原區一名婦人疑要買中古車遇詐，日前到銀行臨櫃要領50萬元現金，銀行行員查覺有異通報警方，員警到場查證雖未發現明顯可疑訊息，仍持續耐心勸說，婦人最終打消提款念頭；警方事後進一步聯繫婦人兒子查證，得知家人對購車一事毫不知情，兒子向員警表達感謝，也表示返家後將多關心母親近況，避免遭詐。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。