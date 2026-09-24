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詐團女車手出示診斷證明自稱罹病 彰化地院照樣判徒刑2年

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

曾姓女子加入詐欺集團當面交取款車手，到彰化縣向被害人取款120萬元。曾女落網後持醫院診斷書證明罹患疾病，彰化地方法院仍依詐欺犯罪危害防制條例，判處她有期徒刑兩年，可上訴。

判決書表示，通訊軟體TELEGRAM暱稱「凱凱」、「會計」及真實姓名年籍資料不詳、通訊軟體LINE暱稱「李知恩（專員）」等人組成詐欺集團，去年7月在社群網站臉書刊登不實的投資股票廣告，彰化縣兩名被害人瀏覽廣告後點入連結，與詐團「陳佳慧」加LINE後下載「東盈證券E櫃檯」APP，並將LINE暱稱「東盈e櫃檯」加為好友，稱可幫忙分析投資購買股票獲利。

曾女同年7月加入詐團，先拿到「會計」給車馬費2千元，再接受「李知恩（專員）」指示到超商列印偽造的存款憑證及工作證，到約定地點向被害人拿收取現金100萬元，再依「凱凱」指示到田中鎮親子公園把100萬元交給詐團不詳成員轉輾交給上手。

同年8月曾女拿到「會計」給車手費3千元，再接受「凱凱」指示到超商列印偽造工作證等文件，向同一名被害人收取現金20萬元後，被警方循線逮捕。

彰化地院審酌，曾女犯後始終坦承犯行，沒前科，兼衡曾女的犯罪動機、目的、手段、向被害人詐騙金額，及她持有醫院的慢性疾病診斷書、自述智識程度、工作、收入和經濟狀況、家庭生活狀況等一切情狀，依犯三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判處如主文所示之刑。

曾姓女子加入詐欺集團當車手到彰化縣取款合計120萬元，被彰化地方法院判處有期徒刑兩年。記者簡慧珍／攝影
曾姓女子加入詐欺集團當車手到彰化縣取款合計120萬元，被彰化地方法院判處有期徒刑兩年。記者簡慧珍／攝影

詐團 彰化 車手

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