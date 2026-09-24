假上櫃投資貴婦慘賠9千萬 徐乃麟女密友Vivi涉詐欺拘提到案

投資詐騙集團隨機投送廣告，以非凡投資公司名義聲稱「起而行綠能」、「藍新科技」公司將上櫃買賣，保證股價飆漲可獲利，涉詐騙一名婦人陸續投資9千萬餘元。檢警今年4月拘提5名車手後交保，並循線查出，藝人徐乃麟的密友Vivi董子綺疑似是關鍵主嫌之一，依詐欺罪嫌拘提到案，另也拘提涉嫌提供金融帳戶的男子蘇威宇到案，今下午2人移送北檢複訊。

董子綺是綜藝大哥徐乃麟女密友，曾被媒體報導徐乃麟透過她租出內湖豪宅變成賭場，一度詐賭疑雲，徐不起訴處分。董子綺與女子楊強蓉提供聚賭場所、收取抽頭金牟利，士林地檢署依圖利聚眾賭博罪起訴2人，士院判2人6月得易科罰金之刑，台灣高等法院維持相同刑度，但另判犯罪所得各440萬元沒收。

北檢指揮刑事局於今年4月搜索拘提5名經手金流的車手到案，複訊後依詐欺罪命車手唐于棋（50萬元交保）、許姿怡（30萬元交保）、施怡妘、張芷瑜、康守羿（3人各15萬元交保）到案，持續追查上游。

檢警昨再收網，拘提全案關鍵角色、主嫌之一的董子綺到案，另也拘提涉嫌提供金融帳戶供詐團使用的男子蘇威宇到案，2人將陸續由檢察官複訊。

檢警掌握，2024年至2025年間，一名婦人誤信詐團頭放在住家信箱的投資廣告，從而掉入假投資詐團圈套，詐團推薦婦人投資未上市的綠能、儲能、第三方支付公司，包含綠能、藍新科技、美格儲能等4、5家公司，婦人誤信非凡投資公司掌握內線消息等不實內容，陸續出錢投資高達9千萬餘元。

檢警查出，婦人依詐團指示匯款投資後，款項進入5名車手的銀行帳戶，5人接獲詐團通知後，旋即提領現金交付上游成員。全案直至被害婦人與對方中斷聯繫，拿不回投資款，才報案提告詐欺。

男子蘇威宇涉嫌提供金融帳戶供詐團使用，遭拘提到案。記者蕭雅娟／攝影