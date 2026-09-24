快訊

男學生酒醉誤闖女宿！家長質疑校方處理慢半拍 成大回應

假上櫃投資騙貴婦9千萬…徐乃麟女密友疑是關鍵主嫌 涉詐欺拘提到案

高市早苗已在佈局2027！集結盟友篤定首相連任？

聽新聞
0:00 / 0:00

假上櫃投資貴婦慘賠9千萬 徐乃麟女密友Vivi涉詐欺拘提到案

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

投資詐騙集團隨機投送廣告，以非凡投資公司名義聲稱「起而行綠能」、「藍新科技」公司將上櫃買賣，保證股價飆漲可獲利，涉詐騙一名婦人陸續投資9千萬餘元。檢警今年4月拘提5名車手後交保，並循線查出，藝人徐乃麟的密友Vivi董子綺疑似是關鍵主嫌之一，依詐欺罪嫌拘提到案，另也拘提涉嫌提供金融帳戶的男子蘇威宇到案，今下午2人移送北檢複訊。

董子綺是綜藝大哥徐乃麟女密友，曾被媒體報導徐乃麟透過她租出內湖豪宅變成賭場，一度詐賭疑雲，徐不起訴處分。董子綺與女子楊強蓉提供聚賭場所、收取抽頭金牟利，士林地檢署依圖利聚眾賭博罪起訴2人，士院判2人6月得易科罰金之刑，台灣高等法院維持相同刑度，但另判犯罪所得各440萬元沒收。

北檢指揮刑事局於今年4月搜索拘提5名經手金流的車手到案，複訊後依詐欺罪命車手唐于棋（50萬元交保）、許姿怡（30萬元交保）、施怡妘、張芷瑜、康守羿（3人各15萬元交保）到案，持續追查上游。

檢警昨再收網，拘提全案關鍵角色、主嫌之一的董子綺到案，另也拘提涉嫌提供金融帳戶供詐團使用的男子蘇威宇到案，2人將陸續由檢察官複訊。

檢警掌握，2024年至2025年間，一名婦人誤信詐團頭放在住家信箱的投資廣告，從而掉入假投資詐團圈套，詐團推薦婦人投資未上市的綠能、儲能、第三方支付公司，包含綠能、藍新科技、美格儲能等4、5家公司，婦人誤信非凡投資公司掌握內線消息等不實內容，陸續出錢投資高達9千萬餘元。

檢警查出，婦人依詐團指示匯款投資後，款項進入5名車手的銀行帳戶，5人接獲詐團通知後，旋即提領現金交付上游成員。全案直至被害婦人與對方中斷聯繫，拿不回投資款，才報案提告詐欺。

男子蘇威宇涉嫌提供金融帳戶供詐團使用，遭拘提到案。記者蕭雅娟／攝影
男子蘇威宇涉嫌提供金融帳戶供詐團使用，遭拘提到案。記者蕭雅娟／攝影

藝人徐乃麟的密友Vivi董子綺疑似是投資詐騙關鍵主嫌之一，遭依詐欺罪嫌拘提到案。記者蕭雅娟／攝影
藝人徐乃麟的密友Vivi董子綺疑似是投資詐騙關鍵主嫌之一，遭依詐欺罪嫌拘提到案。記者蕭雅娟／攝影

徐乃麟 詐欺 貴婦

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

交易所總裁淪軍師吸金22億！代操股票騙千萬：揭假投資詐術2大圈套

帳戶借人竟要賠1400萬！法官重判人頭戶 淪為詐團共犯慘痛代價曝光

台中市議員參選人鄭伯其涉賄10萬交保 中檢：樁腳查扣1526萬現金

影／高金素梅前助理涉共諜棄保潛逃18天 檢警逮第13名接應共犯

相關新聞

大雅「丹水滾鍋物」負責人夫妻涉捲款50億潛逃！外傳逃到東南亞國家

台中市大雅區「丹水滾鍋物」集團負責人夫妻疑投資失利，涉嫌吸金後一家4口逃到中國失聯，捲款金額約50億元，事發至今3個多月，地方傳出，這家人可能已輾轉逃到東南亞國家，但無法證實。

假上櫃投資貴婦慘賠9千萬 徐乃麟女密友Vivi涉詐欺拘提到案

投資詐騙集團隨機投送廣告，以非凡投資公司名義聲稱「起而行綠能」、「藍新科技」公司將上櫃買賣，保證股價飆漲可獲利，涉詐騙一名婦人陸續投資9千萬餘元。檢警今年4月拘提5名車手後交保，並循線查出，藝人徐乃麟的密友Vivi董子綺疑似是關鍵主嫌之一，依詐欺罪嫌拘提到案，另也拘提涉嫌提供金融帳戶的男子蘇威宇到案，今下午2人移送北檢複訊。

每天傳自拍、回報定位！假檢警逼女賣股 再教她「買車」領124萬

詐騙集團假冒政府機關、刑警及檢察官，連環設局讓台北市林姓女子深信自己涉入17起案件，詐團要求她每天透過LINE傳自拍照、回報定位，還以視訊要求出售股票「查金流」，最後更教她謊稱買車，到銀行提領124萬元，銀行行員察覺異常報警，及時攔下款項。

婦人要買中古車遇詐要領50萬　豐原警、銀勸阻成功攔詐

台中市豐原區一名婦人疑要買中古車遇詐，日前到銀行臨櫃要領50萬元現金，銀行行員查覺有異通報警方，員警到場查證雖未發現明顯可疑訊息，仍持續耐心勸說，婦人最終打消提款念頭；警方事後進一步聯繫婦人兒子查證，得知家人對購車一事毫不知情，兒子向員警表達感謝，也表示返家後將多關心母親近況，避免遭詐。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。