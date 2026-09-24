每天傳自拍、回報定位！假檢警逼女賣股 再教她「買車」領124萬

詐騙集團假冒政府機關、刑警及檢察官，連環設局讓台北市林姓女子深信自己涉入17起案件，詐團要求她每天透過LINE傳自拍照、回報定位，還以視訊要求出售股票「查金流」，最後更教她謊稱買車，到銀行提領124萬元，銀行行員察覺異常報警，及時攔下款項。

內湖警分局表示，日前林女先接到自稱「資訊安全署」人員來電，對方聲稱她的個資外洩，身分遭人冒用申辦eSIM預付卡，隨後以涉及刑案為由，把電話轉給另一名自稱「刑大偵查佐」的男子。

假警察告訴林女，她不只被冒名申辦電信服務，名下還遭開設銀行帳戶，已涉及17起案件，已被列為嫌疑人。為讓林女相信真的遭警方調查，對方要求她每天透過LINE傳送照片及所在位置，持續掌握她的行動。

詐團繼續演戲，提供另一個自稱「地檢署檢察官」的LINE帳號，假檢察官以調查案件、確認資金流向為由與林女視訊，要求她出售持有股票；等股票交割款入帳後，又指示她到銀行臨櫃領出現金。

為躲過銀行關懷提問，對方事先教林女，如果行員詢問提款用途，就回答「要購買車輛」；林女依指示前往銀行，準備臨櫃提領124萬元，行員察覺大額提款原因有異，通報內湖警分局大湖派出所。

副所長周俊谷、警員蕭政湘到場了解後，認為詐團要求提供自拍、定位或財產變現，是要控制被害人的行動及資產，警方當場向她說明詐騙手法，成功保住124萬元。

內湖警分局今年迄今與轄內金融機構合作，已攔阻逾5100萬元詐騙款項。

大湖派出所副所長周俊谷(右)、警員蕭政湘(左)。記者廖炳棋／翻攝

大湖所警員了解受騙情況，宣導詐騙類型並攔阻詐騙。記者廖炳棋／翻攝