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婦人要買中古車遇詐要領50萬　豐原警、銀勸阻成功攔詐

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原區一名婦人疑要買中古車遇詐，日前到銀行臨櫃要領50萬元現金，銀行行員查覺有異通報警方，員警到場查證雖未發現明顯可疑訊息，仍持續耐心勸說，婦人最終打消提款念頭；警方事後進一步聯繫婦人兒子查證，得知家人對購車一事毫不知情，兒子向員警表達感謝，也表示返家後將多關心母親近況，避免遭詐。

豐原警分局豐原派出所警員林佳俊、王宥程本月18日上午9時30分接獲轄內銀行行員通報指稱，有民眾疑似遭到詐騙，欲提領大筆現金，立即趕赴現場關懷了解。

員警到場關懷詢問提領現金用途，70歲張姓婦人堅稱此次提領50萬元要買中古車，卻不願提供購車業者等相關資訊讓警方進一步查證，員警檢視其手機對話紀錄，也未發現明顯可疑訊息。

警方持續耐心與婦人溝通，向她說明近期常見的「假檢警」、「假政府機關」等詐騙手法，提醒若接獲陌生電話要求提領鉅款或交付現金，務必先與家人討論，或撥打110、165反詐騙諮詢專線查證，切勿因一時相信陌生人說詞，讓辛苦累積多年的積蓄付諸流水。

警方與銀行行員持續耐心勸說，張婦最終打消提款念頭，員警也再次向張婦宣導防詐觀念，提醒面對可疑電話或訊息務必提高警覺、多方查證，切勿輕易依照陌生人指示提領或交付現金。

警方事後聯繫婦人兒子查證，兒子表示完全不知道母親有購車計畫，家中近期也沒有使用大筆現金的需求，且以母親平時生活狀況來看，突然提領50萬元購買中古車，確實與過往情形有所不同。

豐原派出所長黃登貴呼籲，民眾遇到任何要求匯款、提款或交付現金的情況，應謹記「停、看、聽」原則，先冷靜、再查證，切勿因對方話術或時間壓力而貿然交付款項；若有任何疑問，可撥打110、165反詐騙諮詢專線查證。

台中一名婦人要買中古車遇詐騙，她到銀行要提50萬元現金，行員查覺有異通報，豐原警銀耐心勸阻成功攔詐。圖／警方提供
台中一名婦人要買中古車遇詐騙，她到銀行要提50萬元現金，行員查覺有異通報，豐原警銀耐心勸阻成功攔詐。圖／警方提供

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