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行動不便七旬婦遇「帥軍官」暈船 坐輪椅到超商要購買11萬元遊戲點數

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

71歲呂姓婦人在臉書遇到1名使用帥氣男性軍官照片的網友，相信對方人在伊拉克，對她很有好感，連喊「親愛的」；在聊了一個月後，對方表示因戰事受傷，急需美金3500元購買機票；行動不便的呂婦信以為真，要求外籍看護帶她去超商依指示操作，所幸店員發現有異，報警攔下。

呂姓婦人的丈夫已過世，原本獨自住在台南市安平區永華路二段一處高級社區大樓，日前因開刀導致行動不便，兒子請了外籍看戶照顧她；呂婦平時在家就上網使用社群媒體，近日她在臉書遇到1名使用帥氣華裔男性軍官照片的網友「Larry」搭訕，對方連日頻頻示好，傳訊稱「親愛的」，雙方交換LINE帳號。

對方稱自己是單親爸爸，育有一名女兒，跟呂婦一樣都是單身，因對呂婦很有好感、很喜歡她，希望能一起共度美好未來；昨天該網友突然稱因戰事受傷，急需購買機票離開，還傳送手腳負傷流血的照片，希望呂婦幫忙出美金3500元，要到超商購買遊戲點數，且為了他的安全，請呂婦不要跟任何人說。

呂婦連忙坐上輪椅，要求看護將她推到住家附近超商，依網友指示操作，昨天下午3時許，呂婦向店員表示要花費新台幣11萬元購買大額遊戲點數，店員詢問是呂婦自己還是小孩要玩遊戲，呂婦只催促快點，並頻頻看著手機；店員研判呂婦可能遭到詐騙，透過「無聲報案QR Code」通報警方。

第四警分局育平派出所警員黃于欣、黃欽和趕往，呂婦看到警察，仍表示要購買機票，但神情緊張、手指發抖；由於購買機票卻到超商買點數，員警耐心追問後，她才說出透過網路交友認識一名男子，對方自稱人在伊拉克，可以用購買遊戲點數方式付款等過程。

警方立即向呂婦說明「假交友」常見詐騙手法，並以實際案例耐心分析對方話術；經員警勸說後，呂婦才察覺情況不對，出示手機對話紀錄給員警確認情況，打消購買點數念頭。警方事後也致電呂婦兒子，請他多關心母親，避免再遇詐騙歹徒。

分局長廖水池指出，網路交友務必提高警覺，陌生網友若以「海外受困、受傷、急需機票」等理由要求匯款或購買遊戲點數，都是重要警訊，切勿提供點數序號及密碼；如遇疑似詐騙，可立即撥打165反詐騙諮詢專線查證，或就近向警方求助。

呂姓婦人與1名使用帥氣男性軍官照片的網友聊一個多月後，對方稱因戰事受傷，急需美金3500元購買機票，呂婦要求外籍看護帶她去超商依指示操作。圖／民眾提供
呂姓婦人與1名使用帥氣男性軍官照片的網友聊一個多月後，對方稱因戰事受傷，急需美金3500元購買機票，呂婦要求外籍看護帶她去超商依指示操作。圖／民眾提供

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