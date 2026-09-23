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越南移工提領假網拍詐騙1100萬 太陽聯盟幹部等3人幕後操控落網

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

太陽聯盟幹部何姓男子涉嫌組織假網路拍賣詐騙集團，由林姓男子上網張貼廣告，廖姓男子與買家聯繫，越南籍移工提領贓款，1年向449人騙走1100萬元；刑事局已查獲越南車手等17人，追出何、林、廖拘提到案，桃園地檢署依詐欺等罪起訴3人。

警方調查，25歲何姓男子組織詐團，由23歲林姓男子在IG張貼廣告，宣稱販售手機、包包、手表、鞋子、吊飾等3C產品、服飾或飾品，21歲廖姓男子與買家透過私訊聯繫，誘使匯款至越南合法移工提供的人頭帳戶，收款不出貨，由越南合法或失聯移工赴ATM提領贓款，上繳買泰達幣洗錢。

警方清查，前年6月至去年6月共449人被騙1100萬元，陸續報案。刑事局國際科偵一隊前年偵辦台灣人在韓國收取從泰國寄出20公斤安非他命包裹案件，何涉案獲不起訴，警方查扣其電腦發現從事詐欺。

警方前年11月至去年7月查獲1名控盤、3名機手、1名廣告人員及12名車手等17人，查扣價值1116萬元泰達幣，鎖定何、林、廖，今年3、4月拘提到案，查扣何1輛Alphard汽車。

桃檢聲押禁見廖獲准，命何、林各50萬元交保，上月依刑法詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例起訴。先前到案的17人，12名車手已分別被最高法院、台灣高等法院判決3至8年徒刑定讞，控盤等5人被台中地方法院判刑6至8年。

太陽聯盟幹部何姓男子（左）涉嫌組織假網路拍賣詐騙集團，向449人騙走1100萬元，刑事局搜索拘提何等人。記者李奕昕／翻攝
太陽聯盟幹部何姓男子（左）涉嫌組織假網路拍賣詐騙集團，向449人騙走1100萬元，刑事局搜索拘提何等人。記者李奕昕／翻攝

太陽聯盟幹部何姓男子涉嫌組織假網路拍賣詐騙集團，向449人騙走1100萬元，刑事局拘提何等人移送。記者李奕昕／翻攝
太陽聯盟幹部何姓男子涉嫌組織假網路拍賣詐騙集團，向449人騙走1100萬元，刑事局拘提何等人移送。記者李奕昕／翻攝

太陽聯盟幹部何姓男子涉嫌組織假網路拍賣詐騙集團，向449人騙走1100萬元，刑事局拘提何等人移送。記者李奕昕／翻攝
太陽聯盟幹部何姓男子涉嫌組織假網路拍賣詐騙集團，向449人騙走1100萬元，刑事局拘提何等人移送。記者李奕昕／翻攝

太陽聯盟幹部何姓男子涉嫌組織假網路拍賣詐騙集團，向449人騙走1100萬元，刑事局拘提何等人移送。記者李奕昕／翻攝
太陽聯盟幹部何姓男子涉嫌組織假網路拍賣詐騙集團，向449人騙走1100萬元，刑事局拘提何等人移送。記者李奕昕／翻攝

太陽聯盟幹部何姓男子涉嫌組織假網路拍賣詐騙集團，向449人騙走1100萬元，刑事局拘提何等人移送。記者李奕昕／翻攝
太陽聯盟幹部何姓男子涉嫌組織假網路拍賣詐騙集團，向449人騙走1100萬元，刑事局拘提何等人移送。記者李奕昕／翻攝

太陽聯盟幹部何姓男子涉嫌組織假網路拍賣詐騙集團，向449人騙走1100萬元，刑事局搜索拘提何等人。記者李奕昕／翻攝
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太陽聯盟幹部何姓男子涉嫌組織假網路拍賣詐騙集團，向449人騙走1100萬元，刑事局拘提何等人移送。記者李奕昕／翻攝
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詐騙 網拍 移工

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