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北市婦領31萬贖金救「遭綁外籍友」卻三度改口 警識破老梗詐騙

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北市洪姓女子日前接獲友人求助，稱她的外籍友人遭黑道綁架，急需31萬元贖金，洪女焦急至銀行臨櫃提款，因說詞反覆、前後三度改口，引起行員與警方的高度警覺，所幸經警銀聯手耐心勸說，成功拆穿這起老梗的「假綁架」詐騙手法，成功保住民眾的血汗錢。

松山分局民有派出所日前接獲轄內銀行通報，稱洪女（60歲）臨櫃要提領31萬元，行員關懷提問時認為疑點重重，懷疑遭詐騙。

民有派出所副所長羅順璋、警員陳柏川趕抵，洪女面對員警詢問，起初聲稱這筆款項是要借給朱姓友人，用來支付她許姓外籍友人遭黑道綁架的救命贖金，但當員警進一步追問細節，洪女的說法卻漏洞百出、三度反轉，先說是遭黑道綁架的救命錢，隨後又改口是為了協助友人購屋，最後變成是用來支付汽車入境相關費用。

洪女說詞反覆，且始終無法提出任何證明或單據，警方研判她遇到詐騙，耐心向洪女分析說明，詐騙集團常利用緊急救命、人命關天等話術，藉此製造被害人的恐慌心理、降低防備，經苦口婆心勸說，洪女如夢初醒，打消提領念頭。

松山分局呼籲，民眾若遇親友或陌生人以類似理由要求協助提領或匯款時，務必保持冷靜、多方查證，若有任何疑慮，可隨時撥打165反詐騙諮詢專線或110。

北市松山警方日前揭穿「假綁架」詐騙手法，成功保住6旬洪女31萬元辛苦錢。記者翁至成／翻攝
北市松山警方日前揭穿「假綁架」詐騙手法，成功保住6旬洪女31萬元辛苦錢。記者翁至成／翻攝

民有派出所副所長羅順璋（右）、警員陳柏川（左）日前揭穿「假綁架」詐騙手法，成功保住6旬洪女31萬元辛苦錢。記者翁至成／翻攝
民有派出所副所長羅順璋（右）、警員陳柏川（左）日前揭穿「假綁架」詐騙手法，成功保住6旬洪女31萬元辛苦錢。記者翁至成／翻攝

詐騙 北市 綁架

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