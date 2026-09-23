台中北區詐騙財損降近4成 假投資最傷…女信貸押房買金條慘賠1500萬

台中市政府警察局第二分局長王國峯接受警廣專訪指出，今年1至8月轄區詐騙案件較去年同期減少近3成、財損降幅近4成，並成功攔阻67件、6600萬餘元；但假投資詐騙仍是財損大宗，一名林姓女子誤信臉書運動社群投資話術，不惜信貸、抵押房產購買金條交付「幣商」，慘賠1500萬餘元，警方呼籲民眾提高警覺。

第二警分局長王國峯昨天在警察廣播電台「945會客室」節目中接受主持人季謙專訪。據統計，第二分局2025年1至8月受理詐騙案件1436件，今年同期降至1007件，減少429件、降幅29.9%；財損金額由6.86億元降至4.26億元，減少約2.6億元、降幅37.9%。

王國峯分析，今年轄區詐騙案件數以「網路購物」、「假投資」及「色情應召」詐騙居前三；財損金額則以「假投資」、「假檢警」及「假交友結合投資」詐騙最高。

他舉例，約40歲的林女加入臉書運動社群後，受成員分享獲利案例吸引，主動詢問投資資訊。詐團以「黃金兌換泰達幣，再投入投資平台」為由，要求她購買金條交由「特約實體幣商」收取，直到出金遭拒、對方又要求加碼，才驚覺受騙。

王國峯提醒，投資詐騙常以「保證獲利」、「穩賺不賠」話術，搭配社群成功案例或假投資APP營造獲利假象；民眾切勿加入陌生投資群組，勿在網路提供個資、驗證碼，或依陌生人指示提領、交付財物，如有疑慮可撥打165反詐騙專線查證或撥打110報案。第二分局也將持續從「事前預防、事中攔阻、事後偵辦」多管齊下，守護民眾財產安全。