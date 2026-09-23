「網友堂妹」有便宜手機可賣？警銀聯手成功攔阻6萬元匯款

「網友堂妹」有便宜手機可賣？彰化市賴姓男子信以為真，日前到臺灣銀行彰化分行準備匯款6萬元時，銀行行員察覺有異通報彰化警方到場查證，發現男子不僅從未見過網友，對手機來源及收款人身分也一無所知，及時識破假買賣詐騙。

彰化分局民族路派出所警員徐培智、李言濬日前接獲臺灣銀行彰化分行通報，表示有民眾欲臨櫃匯款6萬元至他人帳戶，惟匯款用途疑似涉及詐騙，請求警方到場協助查證。

兩員警到現場後，經了解，52歲賴姓男子表示，準備匯款購買一支手機，而手機是「網友的堂妹」要出售。員警進一步詢問交易對象及交易細節，賴男卻坦言自己從未見過該名網友，對方堂妹的真實身分、手機來源、交易方式，以及收款帳戶持有人等資訊均無法具體說明。

員警察覺交易疑點重重，立即向賴男說明，網路交易若對方以「親戚有便宜貨」、「朋友有商品可出售」等理由吸引購買，卻要求買家直接將款項匯入陌生帳戶，且無法確認賣家身分及商品來源，極可能是詐騙集團利用假身分進行的「假買賣」手法，經員警勸導後，當場打消匯款念頭，成功保住6萬元。

彰化分局呼籲，網路世界真假難辨，即使對方聲稱是「朋友的親戚」，也不能因此降低戒心。民眾如遇陌生網友要求匯款、代購或私下交易，務必先確認對方身分及商品資訊，切勿因一時貪圖便宜或急於購買而貿然付款；如有任何疑問，可撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，也可至內政部警政署「打詐儀表板」165打詐儀表板查詢最新詐騙手法及案例。