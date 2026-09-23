兒子結婚要匯20萬給「朋友女兒」？彰化警銀聯手阻詐

彰化市63歲白姓女日前前往銀行欲提領20萬元，行員問她用途，聲稱是因為兒子要結婚，需匯款到朋友女兒帳戶，行員懷疑她被詐騙，報警處理，才改稱是在網友宣稱要她匯款協助操作股票，經員警勸導才未匯款。

彰化分局民族路派出所警員曹晉瑋、潘盈州日前接獲中國信託銀行彰化分行通報，表示有民眾欲提領20萬元現金後匯款至他人帳戶，疑似遭遇詐騙，請警方到場協助。

警方趕抵現場後，白姓女子向員警表示，因兒子即將結婚，需匯款20萬元至朋友女兒的帳戶。不過，員警進一步詢問匯款原因及用途後，發現相關說詞有諸多疑點，於是耐心詢問並向白女說明近期常見詐騙手法。

經員警進一步追問，白女才坦承自己是透過網路認識一名陌生人，對方自稱可以協助操作股票投資，並要求她匯款。警方研判白女極可能遭遇「假投資」詐騙，立即向她說明詐騙集團常以高獲利、專業投資等話術取信被害人，再誘使民眾投入大筆資金。

經員警及銀行行員共同勸阻，打消匯款念頭，成功保住20萬元積蓄，也避免成為詐騙集團下一名被害人。

彰化分局提醒，民眾如遇陌生網友介紹投資、聲稱可獲取高額報酬等情形，務必提高警覺，切勿任意匯款；若無法確認投資資訊真偽，可撥打165反詐騙專線查證，或至內政部警政署「打詐儀表板」查詢最新詐騙手法及案例。