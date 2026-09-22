快訊

2600人困成田過夜！他曝另類紀念品「可以帶回家」 網讚：機場稅很值得

亞運／鍾孟宇擊退印度對手 空手道隊第4銅入袋

幸運中籤者樂呵呵！漢測掛牌上櫃大漲 抽中1張賺1張、獲利249.5萬

聽新聞
0:00 / 0:00

租車行供車給詐團...裝傻誤導檢警 南檢請求重判負責人10年

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

38歲彭姓租車行老闆提供租賃車給詐團車手取款，面對警方上門就「裝乖」交出租車過程拍攝影片、合約，稱全力配合，多次僅被列為證人，還傳訊給詐團主嫌稱「問題不大，我處理過至少一百次以上」；檢方偵訊時，仍企圖飾詞狡辯遭聲押獲准，台南地檢署將彭依詐欺罪嫌提起公訴。

起訴指出，彭姓男子在台中市北屯區環中路經營一間租車公司，名義負責人是其蔡姓妻子，但彭才是實際經營者；2024年間，彭以「獅王-指揮官」為名加入通訊軟體Telegram由綽號「山姆2.0」為首的詐欺集團組織謀利，彭負責出租車輛掩護，使車手可以在隱密的環境取款。

彭除了依指示提供車輛供面交車手為交通工具，還以車上裝置GPS追蹤器監督車手行蹤，擔任監控手避免車手黑吃黑；當彭發現車手位置異常，便即刻通報，事後彭直接向山姆2.0收取租金，詐團則由車手頭「胖老爹」等指示車手前往指定地點以租車名義取車。

在彭的協助下，該詐團已詐騙28人、得手1732萬餘元，車手均是使用彭的車輛前往取款；台南市刑事警察大隊科偵隊接獲報案，調查涉案車輛，只能查到承租人或遭到監視器紀錄容貌的車手，而彭面對警方上門，均表面配合交出「租車合約」、「交車影片」，表示全力配合辦案。

彭姓業者一邊向檢警謊稱只是無辜的租車業者，一邊繼續將車輛租給詐欺集團面交取款，導致警方大多僅將其列為證人或關係人，事實上均是在延緩查緝進程；檢察官廖羽羚去年9月10日偵訊時，彭故技重施，提供手機內預先錄製交車影片企圖再次矇混過關。

檢方逕行扣押手機並持法院核發搜索票採證，發現彭刪除與山姆2.0對話紀錄，並查出彭為了袒護車手，還提供其他人簽的合約給警察；且彭對於跟犯罪事實無關的部分，會詳盡陳述，但是遇到對自己不利的地方，會一再閃躲，稱「我是推測、我不確定、我現在這樣講了會怎樣嗎」。

檢方指出，經還原對話紀錄，彭竟曾自鳴得意向詐團上層獻計稱「要交一個簽約人出去」、「正規租車資料警方要這樣的！隨便講個名字，警方不會受理」、「問題不大，我處理過至少一百次以上」，堪認其與警方周旋，就是要耗費警力，把警察耍得團團轉。

檢方痛批，彭在警詢時完全裝傻，之後才承認知道客戶租車去做詐騙，車手是用他人的證件、代簽他人姓名，面對檢察官則解釋「因為我在警局不知道警察有這麼多對話」，足見其僅是看到有什麼樣的證據就承認到哪裡，還反問檢方「你要我怎麼講等語」。

檢方請法院審酌彭的行為嚴重破壞社會信任、侵害被害人身家財產，使得詐團上層成員逍遙法外，被害人求償無門，犯罪所生損害甚鉅，犯後態度甚為惡劣，最後才自白承認犯行等，請就檢警目前查出的24起協助詐團犯行，均量處有期徒刑3年之刑，並定其應執行之刑為有期徒刑10年之刑。

彭姓租車行老闆提供租賃車給詐團車手取款，面對警方上門就「裝乖」交出租車過程拍攝影片、合約，稱全力配合，實際上均是在誤導檢警偵辦。記者袁志豪／翻攝
彭姓租車行老闆提供租賃車給詐團車手取款，面對警方上門就「裝乖」交出租車過程拍攝影片、合約，稱全力配合，實際上均是在誤導檢警偵辦。記者袁志豪／翻攝

彭姓租車行老闆提供租賃車給詐團車手取款，面對警方上門就「裝乖」交出租車過程拍攝影片、合約，稱全力配合，實際上均是在誤導檢警偵辦。記者袁志豪／翻攝
彭姓租車行老闆提供租賃車給詐團車手取款，面對警方上門就「裝乖」交出租車過程拍攝影片、合約，稱全力配合，實際上均是在誤導檢警偵辦。記者袁志豪／翻攝

彭姓租車行老闆提供租賃車給詐團車手取款，面對警方上門就「裝乖」交出租車過程拍攝影片、合約，稱全力配合，圖為彭個人使用的車輛。記者袁志豪／翻攝
彭姓租車行老闆提供租賃車給詐團車手取款，面對警方上門就「裝乖」交出租車過程拍攝影片、合約，稱全力配合，圖為彭個人使用的車輛。記者袁志豪／翻攝

詐團 車行 詐欺

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

爽賺1.5萬報酬…詐團車手下場超慘 判關5年2月還慘賠2617萬

苗栗警淪詐騙集團內應！公然出賣同僚、洩檢舉人情資 二審重判2年4月

影／張俊傑逃亡扯出有宮廟89掩護⋯借人頭手機製斷點 聲押禁見

富士山租車事故激增 日媒跟拍台灣遊客自駕險象環生

相關新聞

金門軍人勒死同性配偶伴屍3天...還上網查「抗辯事由」 續押禁見

邱姓軍人在金門服役期間放假回台中和同婚的陳姓配偶相聚卻發生口角，邱氣憤下竟涉嫌勒斃陳男，且伴屍3天後警方投案才曝光，邱已遭收押、涉犯殺人罪嫌起訴；台中地院指出，邱犯後有上網查「抗辯事由」的舉動，顯有畏罪、滅證心態，裁定他自9月18日起延長羈押禁見2月，可抗告。

台電南部電廠工安意外！鹽酸桶槽氣體外洩 1人重傷、10人嗆傷送醫

台灣電力公司南部發電廠今天上午發生工安意外，電廠於進行四號機鹽酸桶槽維護作業時突然發生化學揮發物質逸散，造成現場作業人員共11人送醫，其中1人傷勢嚴重，另有10人遭受吸入性嗆傷。台電指出，目前發電廠各機組均維持正常運轉，供電並未受此事故影響。

高雄台船廠工安意外！39歲員工遭高空工作車夾頸慘死

高雄市小港區台船廠區昨天上午發生工安意外，39歲陳姓勞工操作高空工作車進行撕膜作業時，疑因作業程序協調不當，工作車抬升過程中，頸部遭夾在船舶尾軸節流罩，當場失去生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。勞檢處獲報後立即進場檢查，已勒令現場停工，並將追究雇主及相關人員責任。

高雄南火傳工安意外！台電1工人跌落釀鹽酸槽 10人投繩救援都送醫

高雄市前鎮區南部火力發電廠今天上午發生工安意外，1名55歲曾姓台電員工進行鹽酸槽作業時，不慎跌落槽內，當時槽內約有半桶、濃度約30%的稀釋鹽酸。現場人員趕緊投入繩索協助救援，曾男雖順利脫困，但包括曾男在內共11名員工疑因吸入氣體或遭鹽酸噴濺受傷，分別送醫救治，目前均無生命危險。

不滿鄰居夜間聲響竟持長槍奪命 78歲嘉義男判14年6月今發監

嘉義縣7旬老翁余仁忠不滿鄰居長期製造聲響影響家人睡眠，2024年涉嫌持長槍朝女鄰居開槍致死，歷經一、二、三審，遭判應執行有期徒刑14年6月、併科罰金6萬2000元定讞。嘉義地檢署收到確定判決及相關案卷後啟動執行程序，今天將余男解送矯正機關發監執行。

高雄公托保母施暴幼童 害男童出現受虐心理創傷、歇斯底里抗拒

高雄市三民兒福公共托嬰中心發生托育人員粗暴對待幼兒案件，一名謝姓托育人員在照顧未滿2歲的男童時，不僅大力扳下幼童雙手、掐捏臉頰，還用力甩丟牙刷、潑灑濕紙巾擠出的水，甚至持消毒液噴霧朝男童噴灑，導致男童事後產生極度恐懼坐餐椅及安全座椅的心理創傷，高雄地方法院因此判賠償男童5萬元，以及男童父母各2萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。