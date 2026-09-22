租車行供車給詐團...裝傻誤導檢警 南檢請求重判負責人10年

38歲彭姓租車行老闆提供租賃車給詐團車手取款，面對警方上門就「裝乖」交出租車過程拍攝影片、合約，稱全力配合，多次僅被列為證人，還傳訊給詐團主嫌稱「問題不大，我處理過至少一百次以上」；檢方偵訊時，仍企圖飾詞狡辯遭聲押獲准，台南地檢署將彭依詐欺罪嫌提起公訴。

起訴指出，彭姓男子在台中市北屯區環中路經營一間租車公司，名義負責人是其蔡姓妻子，但彭才是實際經營者；2024年間，彭以「獅王-指揮官」為名加入通訊軟體Telegram由綽號「山姆2.0」為首的詐欺集團組織謀利，彭負責出租車輛掩護，使車手可以在隱密的環境取款。

彭除了依指示提供車輛供面交車手為交通工具，還以車上裝置GPS追蹤器監督車手行蹤，擔任監控手避免車手黑吃黑；當彭發現車手位置異常，便即刻通報，事後彭直接向山姆2.0收取租金，詐團則由車手頭「胖老爹」等指示車手前往指定地點以租車名義取車。

在彭的協助下，該詐團已詐騙28人、得手1732萬餘元，車手均是使用彭的車輛前往取款；台南市刑事警察大隊科偵隊接獲報案，調查涉案車輛，只能查到承租人或遭到監視器紀錄容貌的車手，而彭面對警方上門，均表面配合交出「租車合約」、「交車影片」，表示全力配合辦案。

彭姓業者一邊向檢警謊稱只是無辜的租車業者，一邊繼續將車輛租給詐欺集團面交取款，導致警方大多僅將其列為證人或關係人，事實上均是在延緩查緝進程；檢察官廖羽羚去年9月10日偵訊時，彭故技重施，提供手機內預先錄製交車影片企圖再次矇混過關。

檢方逕行扣押手機並持法院核發搜索票採證，發現彭刪除與山姆2.0對話紀錄，並查出彭為了袒護車手，還提供其他人簽的合約給警察；且彭對於跟犯罪事實無關的部分，會詳盡陳述，但是遇到對自己不利的地方，會一再閃躲，稱「我是推測、我不確定、我現在這樣講了會怎樣嗎」。

檢方指出，經還原對話紀錄，彭竟曾自鳴得意向詐團上層獻計稱「要交一個簽約人出去」、「正規租車資料警方要這樣的！隨便講個名字，警方不會受理」、「問題不大，我處理過至少一百次以上」，堪認其與警方周旋，就是要耗費警力，把警察耍得團團轉。

檢方痛批，彭在警詢時完全裝傻，之後才承認知道客戶租車去做詐騙，車手是用他人的證件、代簽他人姓名，面對檢察官則解釋「因為我在警局不知道警察有這麼多對話」，足見其僅是看到有什麼樣的證據就承認到哪裡，還反問檢方「你要我怎麼講等語」。

檢方請法院審酌彭的行為嚴重破壞社會信任、侵害被害人身家財產，使得詐團上層成員逍遙法外，被害人求償無門，犯罪所生損害甚鉅，犯後態度甚為惡劣，最後才自白承認犯行等，請就檢警目前查出的24起協助詐團犯行，均量處有期徒刑3年之刑，並定其應執行之刑為有期徒刑10年之刑。

彭姓租車行老闆提供租賃車給詐團車手取款，面對警方上門就「裝乖」交出租車過程拍攝影片、合約，稱全力配合，實際上均是在誤導檢警偵辦。記者袁志豪／翻攝

彭姓租車行老闆提供租賃車給詐團車手取款，面對警方上門就「裝乖」交出租車過程拍攝影片、合約，稱全力配合，實際上均是在誤導檢警偵辦。記者袁志豪／翻攝