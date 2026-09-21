詐團冒名北檢寄發假公文騙個資 北檢火速分案偵辦中

不法份子冒用台北地檢署名義寄發公文，要求民眾提供個人資訊，北檢今晚嚴正聲明澄清，無要求民眾提供個人資訊，全案火速分案，依偽造公文書罪嫌偵辦中。

北檢指出，近日發現有不法份子冒用北檢名義寄發公文給民眾，以協助釐清與太子集團的資金關係，及確認是否具有被害人或相關請求權人資格等不實理由，要求民眾掃描 QRCode 添加承辦人員LINE 帳號，並發送姓名、聯絡電話等個人資訊以完成登記，作為日後款項劃撥與退回的正式依據。

假公文發文日期為今年8月6日，聯絡人為時任北檢襄閱，內容假冒目前的北檢執行科檢察官謝奇孟，直指北檢偵辦太子集團首腦陳志等人案件已起訴由法院審理中，檢察官偵查期間扣押不動產、豪車等總價值逾107億9076萬餘元，要確認案件被害人或請求權人資格並提供身分證明，假公文蓋上偽造的北檢署押、檢察長王俊力印文。

北檢強調，不法份子冒用台北地檢署名義寄發公文，已涉及刑法行使偽造公文書罪嫌，已分案偵辦，將依法追究相關行為人的法律責任，絕不寬貸。北檢呼籲，社會大眾提高警覺，切勿輕信來路不明訊息，且勿隨意提供個人資訊，以免受騙上當。