LV、PRADA最低2折！家族企業專賣仿冒品 堆滿倉庫侵權2千萬

謝姓男子與蘇姓妻子、兒子涉嫌從大陸輸入仿冒名牌服飾及飾品，包括BALENCIAGA、PRADA、LV等品牌，以真品價格約2至5折販售，刑事局搜出551件仿冒品，確認侵權市值2000萬元，查獲蘇等3人依違反商標法函送。

警方調查，63歲謝姓男子曾被查獲透過蝦皮購物販賣仿冒品，去年初起與64歲蘇姓妻子、35歲兒子合夥，架設網站及透過IG經營「Copymaker」網路商家，標榜「採用原廠料件」、「配件開模訂製」，吸引民眾購買。

謝等人透過微信及大陸二手交易APP「閒魚」，向大陸廠商進口仿冒名牌服飾及飾品，包括BALENCIAGA、PRADA、LV、CHROME HEARTS、ADIDAS等品牌，有衣服、眼鏡、皮夾等商品，多採「貨到付款」透過「交貨便」交易。

警方粗估，謝等人以輸入成本加價2至3成販售，開價約為真品的2至5折，例如原價5萬元的BALENCIAGA外套，只賣2000元。

刑事局智慧財產權偵查大隊偵一隊上網發現，今年6月搜索謝等人在台南市的公司、倉庫及住家，搜出大批仿冒品，當場警詢，謝等人稱從大陸輸入商品，不知是仿冒品。

警方共查扣551件仿冒品，通知相關商標權利人辨識真偽，本月確認全數為仿冒品，侵權市值2000萬元，函送謝等3人。

謝姓男子與蘇姓妻子、兒子涉從大陸輸入仿冒名牌服飾及飾品販售，刑事局搜出551件仿冒品，確認侵權市值2000萬元。記者李奕昕／翻攝

謝姓男子與蘇姓妻子、兒子涉從大陸輸入仿冒名牌服飾及飾品販售，刑事局搜出551件仿冒品，確認侵權市值2000萬元。記者李奕昕／翻攝

謝姓男子與蘇姓妻子、兒子涉從大陸輸入仿冒名牌服飾及飾品販售，刑事局搜出551件仿冒品，確認侵權市值2000萬元。記者李奕昕／攝影

謝姓男子與蘇姓妻子、兒子涉從大陸輸入仿冒名牌服飾及飾品販售，刑事局搜出551件仿冒品，確認侵權市值2000萬元。記者李奕昕／翻攝

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