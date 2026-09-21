羅姓男子疑似落入感情詐騙，為協助「寶貝」領取2件貨到付款包裹，欲支付貨款金額達1萬元。圖：讀者提供

桃園市觀音區一名68歲羅姓男子疑似落入感情詐騙，為協助「寶貝」領取2件貨到付款包裹，日前下午16時15分許前往超商，欲支付貨款金額達1萬元，所幸超商業者察覺情況有異，立即通報警方到場協助，後續經警方耐心勸說後，成功攔阻羅男付款避免財產損失。

警方立即向羅男說明相關詐騙手法及案例，經耐心勸說後，羅男終於打消領取包裹的念頭。圖：讀者提供

大園警分局新坡派出所說明，於日前接獲超商店員通報，稱羅男前來領取2件貨到付款包裹，金額卻高達1萬元，店員進一步詢問貨物內容時，羅男卻遲遲無法說明清楚，店員察覺情況有異，擔心羅男可能遭到詐騙，立即通知警方到場協助。

警員郭柏慶、許唯筠到場後發現羅男先前已有遭詐騙紀錄，此次則是透過LINE與一名暱稱「寶貝」的不詳女子聯繫，對方要求羅男至超商領取包裹並付款，羅男便依照對方指示前往付款取貨。員警了解情況後，發現羅男此次遭遇與常見感情詐騙手法相似，立即向羅男說明相關詐騙手法及案例，經耐心勸說後，羅男終於打消領取包裹的念頭，並由警方協助將LINE上的可疑好友封鎖，成功攔阻詐騙。

大園分局呼籲，網路交友應提高警覺，切勿因一時情感信任，就依照陌生網友指示購買商品、代收包裹或支付費用。如遇可疑情況，應立即停止相關操作，並撥打165反詐騙專線或110向警方查證，避免落入詐騙陷阱。

本文章來自《桃園電子報》。原文：觀音男網戀為「寶貝」付1萬元領貨 超商店員機警阻詐