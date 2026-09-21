影／74歲婦問路問到警頭上 板橋警查手機對話揪車手身分送辦

新北市板橋警日前巡邏時發現74歲邱姓婦人神情緊張疑似迷路，警員上前關心並指引方向，赫然發現邱婦正和詐團通話。經深入詢問後邱婦坦承依詐團指示領取提款卡後再丟包即可領2000元，警方詢後將她依詐欺及洗錢罪嫌送辦，並循線追查上游詐團。

板橋警分局表示，板橋派出所員警9日上午巡經館前西路與南雅東路口時，發現邱姓婦人手持手機通話，神情緊張疑似迷路。警員主動上前關心時，邱婦表示欲前往南雅西路二段與人會合，但不熟悉板橋道路，警員隨即告知其方向。

但邱婦當下神情怪異，且一直手持手機與人通話，警員察覺有異詢問是否有需要幫忙，邱婦回應正在和「邱主任」通話，警員懷疑是詐騙案，經觀看其LINE對話內容及照片後赫然發現竟是領取提款卡包裹及丟包對話。邱女此時坦承依詐團指示前往北市領取含有提款卡之包裹，再至板橋區四川路及新興路一帶丟包，待詐團成員取走提款卡後再去ATM提領詐款，即可獲2000元報酬。

警方確認邱婦車手身分後，隨即將人帶返派出所偵辦，並前往丟包地點實地查證，詢後依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送法辦，並持續追溯上游詐團。警方提醒，切勿輕信對方話術或依指示操作金融帳戶，如有疑問可撥打165或報警查證，以守護財產安全。

警方查看邱婦手機對話發現邱婦涉嫌當車手。記者黃子騰／翻攝