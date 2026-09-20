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贈黃仁勳自傳當誘餌掉入投資陷阱 女教師「高利貸換本金」遭詐768萬

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北部64歲陳姓女教師誤信「免費贈送黃仁勳自傳」話術，一步步踏入詐欺陷阱，遭詐逾768萬元，刑事局提醒，詐騙集團透過免費贈書、名人報明牌、投資理財講座等話術吸引民眾受騙，屢試不爽，民眾務必小心查證、避免受騙。

警方指出，64歲陳女在社群平台上看到有廣告宣稱「免費贈送黃仁勳自傳」，點擊廣告填寫個人資料後，連結到社群軟體、被拉入「投資群組」，其中有多名假投資專家稱可運用AI技術預測股市，並引導陳下載指定投資APP買賣股票。

陳見APP帳戶不斷獲利，信以為真，多次在海外以美金當面交付給詐團成員，直到想提款獲利時，詐團開始以「補稅」、「資料填寫錯誤導致帳戶遭凍結」、「現金涉及假鈔須補繳費」等名目，連環詐取陳資金，陳後續甚至借高利貸付款，詐團旋即斷聯不回應，陳至少被騙768萬元。

刑事警察局表示，相關詐騙手法先以名人、明牌吸引民眾注意，再以虛假投資獲利數據誘使民眾加碼投資，在民眾想出金獲利時藉故拖延並詐取更多資金，最後失聯不回應；詐團擅長利用民眾「再繳最後一筆錢就能拿回本金」的心態詐財，類似手法已出現一段時間，仍屢試不爽，時常有民眾上當受騙。

警方強調，正當的證券商或投資管道，絕不可能要求投資人透過私下LINE聯繫進行「現金面交」或「轉帳至指定帳戶」，更不可能以解凍金、保證金等名目要求額外支付費用。

民眾切勿輕信社群網路上任何標榜「免費送書、AI選股、保證獲利」的廣告；若遭遇類似情形或對任何投資管道有疑慮，立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案求證，或上165打詐儀錶板（ 165dashboard.tw ），提供AI智能客服即時諮詢服務，以保全自身財產。

詐騙集團透過免費贈書、名人報明牌、投資理財講座等話術吸引民眾受騙。圖／警方提供
詐騙集團透過免費贈書、名人報明牌、投資理財講座等話術吸引民眾受騙。圖／警方提供

黃仁勳 高利貸 詐騙集團 刑事局

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