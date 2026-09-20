退休婦遭假檢警詐554萬 警逮車手再搜出海洛因、依托咪酯

新北市永和區一名退休林姓女子今年6月接獲假冒檢警的詐騙電話，依指示將存摺、金融卡裝盒後放在住家門口機車置物箱內，短短1個多月帳戶遭提領百餘筆，損失高達554萬元。永和警方循線追查，本月17日在中和區拘提65歲林姓車手到案，另查獲依托咪酯菸彈、海洛因等物，全案依法送辦。

警方調查，林女6月中旬接獲冒充檢警機關人員的電話，歹徒以話術取得信任，要求她將存摺及金融卡裝盒，再放置於住處門口的機車置物箱，隨後派人前往取走。

林女依照指示交付金融資料後，帳戶在短短1個多月內遭提領百餘筆，損失累計達554萬元。直到家人發現異狀並勸說，她才驚覺受騙，立即向警方報案。

永和警分局獲報後調閱監視器及相關資料追查，鎖定65歲林姓男子涉案，本月17日上午11時30分持搜索票及拘票，在中和區廣福路將林男拘提到案。

警方並在林男口袋及隨身背包內查獲依托咪酯菸彈1個、海洛因1包、電子菸主機1支、手機1支及現金3000元等物。全案詢後依詐欺、洗錢防制及毒品危害防制等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

警方提醒，詐騙集團常假冒檢警機關，以「涉案」、「帳戶遭凍結」等話術騙取民眾信任，甚至要求交付存摺及金融卡。民眾若接獲可疑電話應立即掛斷，可撥打165反詐騙專線或110查證，切勿依陌生人指示交付金融卡及個人金融資料。

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永和警方循線追查假檢警詐騙案，本月17日在中和區廣福路拘提65歲林姓車手到案。記者張策／翻攝

警方查扣依托咪酯菸彈、海洛因、電子菸主機、手機及現金等證物。記者張策／翻攝