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冒用主管帳號要下屬匯款 刑事局：近期常見詐騙手法

中央社／ 台北19日電

刑事局今天表示，詐騙集團近期常以LINE假帳號騙被害人，手法包含偽冒主管帳號發電子郵件誘導下屬創LINE群組後要求匯款，還會封鎖真實主管的帳號。

刑事局發布新聞資料指出，詐騙集團近期鎖定民眾及企業普遍使用的LINE，以盜用或冒用帳號為核心進行詐財，已導致許多民眾及企業鉅額財損。

警方分析此詐騙手法3態樣，包含以釣魚連結騙取帳號密碼，盜號成功後透過社群平台向好友借款，再來是偽冒主管寄送Email，誘導下屬創LINE群組後要求匯款，最後為入侵設備奪主管帳號，讓被害人難以查證。

刑事局表示，歹徒已盜用LINE帳號向原帳號的好友發送如「寵物投票、畫作票選」等釣魚連結，並以投票需帳號驗證為由，誘導被害人在偽冒LINE官方登入頁輸入帳號、密碼、驗證碼，經取得資料後就能盜取帳號，後續再冒名向被害人的親友借款。

此外，詐騙集團也會從公開資訊蒐集公司主管姓名及公司電子郵件，再偽冒主管名義寄送Email，要求收信員工自建LINE群組並回傳群組QRCode，後續以假主管帳號編列名目要求被害下屬匯款。

警方說，歹徒也會佯裝稅捐機關、公司主管等身分，寄送不明連結或惡意附件的電子郵件，誘使員工點擊連結、下載惡意程式，藉此入侵設備或植入惡意程式取得員工電腦的LINE軟體控制權，之後再冒用主管身分指示被害人匯款。

刑事局表示，民眾可防範類似的犯罪手法，包含「不點連結、不下載附件、不填資料、不回覆」。帳號密碼及驗證碼絕不能外洩，也不要轉知給他人，涉及匯款，務必以電話或當面等方式向親友查證，切勿僅通訊軟體的訊息就轉帳。

詐騙 刑事局 主管

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