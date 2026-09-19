古蹟善化慶安宮博杯請虎爺 警方趁機宣導交通安全反詐騙

台南善化慶安宮今天舉辦「博杯請虎爺活動」，許多民眾到場參與年度傳統信仰活動，警方參與協辦，趁機以有趣設計融入交通安全、反詐騙宣導，讓祈求平安民眾也帶回安全觀念。

善化分局員警在慶安宮廣場設置宣導攤位，特別將廟方「虎你平安」元素融入交安宣導，警用小機車也換上「虎你平安」擋泥板，吸睛造型吸引民眾拍照打卡，讓傳統信仰與交通安全宣導擦出趣味火花。

警方也以在地化、好記的宣導口號「騎車毋通趕，停讓保平安」，呼籲機車騎士不要為了搶快而忽略安全，行經路口務必放慢速度、注意行人及其他車輛，共同營造安全道路環境。

現場邀請在地機車行提供機車健檢服務，協助民眾檢查輪胎、車燈、煞車及潤滑油等項目，讓民眾參加「博杯請虎爺」，也能安全檢查，及早發現車輛問題。

善化分局以機車安全及停讓文化作為「交通安全月」重點，提醒民眾騎機車行經路口應減速慢行、注意周遭人車動態，並遵守交通規則，尤其行經路口提高警覺、相互禮讓。偵查隊也派員到場宣導各種反詐騙知識。

分局長劉柏陞表示，廟宇是凝聚地方情感的重要場域，警方透過慶安宮「虎爺」及「虎你平安」特色，將交安與反詐觀念融入活動，讓安全宣導更貼近民眾生活，也期盼攜手地方力量，為民眾出行及財產安全增添一份保障。

古蹟台南善化慶安宮博杯請虎爺，警方趁機以有趣設計宣導交通安全反詐騙。圖／警方提供

古蹟台南善化慶安宮博杯請虎爺，警方趁機以有趣設計宣導交通安全反詐騙。圖／警方提供

古蹟台南善化慶安宮博杯請虎爺，警方趁機以有趣設計宣導交通安全反詐騙。圖／警方提供

古蹟台南善化慶安宮博杯請虎爺，警方趁機以有趣設計宣導交通安全反詐騙。圖／警方提供

古蹟台南善化慶安宮博杯請虎爺，警方趁機以有趣設計宣導交通安全反詐騙。圖／警方提供