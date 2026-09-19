快訊

異國遠距離悲歌！泰女來台見男友遭勒斃 行李箱運屍藏公司冰櫃

不滿低頭穿鞋遭碰撞…71歲婦掌摑虎航空服員、冰塊砸座艙長 下場曝光

創首例！祭中火「增氣拆煤1：1發照」 盧秀燕火速發燃氣操作許可

聽新聞
0:00 / 0:00

古蹟善化慶安宮博杯請虎爺 警方趁機宣導交通安全反詐騙

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南善化慶安宮今天舉辦「博杯請虎爺活動」，許多民眾到場參與年度傳統信仰活動，警方參與協辦，趁機以有趣設計融入交通安全、反詐騙宣導，讓祈求平安民眾也帶回安全觀念。

善化分局員警在慶安宮廣場設置宣導攤位，特別將廟方「虎你平安」元素融入交安宣導，警用小機車也換上「虎你平安」擋泥板，吸睛造型吸引民眾拍照打卡，讓傳統信仰與交通安全宣導擦出趣味火花。

警方也以在地化、好記的宣導口號「騎車毋通趕，停讓保平安」，呼籲機車騎士不要為了搶快而忽略安全，行經路口務必放慢速度、注意行人及其他車輛，共同營造安全道路環境。

現場邀請在地機車行提供機車健檢服務，協助民眾檢查輪胎、車燈、煞車及潤滑油等項目，讓民眾參加「博杯請虎爺」，也能安全檢查，及早發現車輛問題。

善化分局以機車安全及停讓文化作為「交通安全月」重點，提醒民眾騎機車行經路口應減速慢行、注意周遭人車動態，並遵守交通規則，尤其行經路口提高警覺、相互禮讓。偵查隊也派員到場宣導各種反詐騙知識。

分局長劉柏陞表示，廟宇是凝聚地方情感的重要場域，警方透過慶安宮「虎爺」及「虎你平安」特色，將交安與反詐觀念融入活動，讓安全宣導更貼近民眾生活，也期盼攜手地方力量，為民眾出行及財產安全增添一份保障。

<a href='/search/tagging/2/古蹟' rel='古蹟' data-rel='/2/107046' class='tag'><strong>古蹟</strong></a>台南善化慶安宮博杯請虎爺，警方趁機以有趣設計宣導交通安全反詐騙。圖／警方提供
古蹟台南善化慶安宮博杯請虎爺，警方趁機以有趣設計宣導交通安全反詐騙。圖／警方提供

古蹟台南善化慶安宮博杯請虎爺，警方趁機以有趣設計宣導交通安全反詐騙。圖／警方提供
古蹟台南善化慶安宮博杯請虎爺，警方趁機以有趣設計宣導交通安全反詐騙。圖／警方提供

古蹟台南善化慶安宮博杯請虎爺，警方趁機以有趣設計宣導交通安全反詐騙。圖／警方提供
古蹟台南善化慶安宮博杯請虎爺，警方趁機以有趣設計宣導交通安全反詐騙。圖／警方提供

古蹟台南善化慶安宮博杯請虎爺，警方趁機以有趣設計宣導交通安全反詐騙。圖／警方提供
古蹟台南善化慶安宮博杯請虎爺，警方趁機以有趣設計宣導交通安全反詐騙。圖／警方提供

古蹟台南善化慶安宮博杯請虎爺，警方趁機以有趣設計宣導交通安全反詐騙。圖／警方提供
古蹟台南善化慶安宮博杯請虎爺，警方趁機以有趣設計宣導交通安全反詐騙。圖／警方提供

古蹟台南善化慶安宮博杯請虎爺，警方趁機以有趣設計宣導交通安全反詐騙。圖／警方提供
古蹟台南善化慶安宮博杯請虎爺，警方趁機以有趣設計宣導交通安全反詐騙。圖／警方提供

虎爺 古蹟 詐騙

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

雲林今年前7月A1事故較前年少15人 交通安全月夜市宣導「停讓保平安」

陽明交大新生先修平安學分 竹市監理站搬路口實境地墊進校園

台股交投熱絡 期交所呼籲民眾慎防偽冒期貨商及營業員

台南鐵路地下化將通車 火車站站前廣場改造人行道拚趕工

相關新聞

獨／柬埔寨稻米狂吸投資人16億！一家人淪吸金集團 父獄中指導繼續騙

兆沅國際公司伍姓負責人對外推出「柬埔寨稻米」投資方案，以最高年息18%、保本保息話術，吸金高達16億元，去年底發不出米價金釀投資人慘賠，檢調查出公司在柬國毫無稻米契作權，伍男爸爸入獄後還會隔空指導他和2個妹妹繼續對外吸金，檢方連同公司、幹部，依銀行法起訴6人。

新楓之谷玩家遭詐騙！假賣道具拐走帳號 51萬元虛寶沒了

知名線上遊戲「新楓之谷」爆出虛擬寶物詐騙與搬空帳號，一名吳姓男子假借以79折優惠出售熱門道具「閃炫方塊」詐取玩家4萬多元，隨後又假借「送禮賺點數」為由，誘騙被害人掃描登入QR CODE取得帳號權限，私自將帳號內價值高達51萬餘元的珍貴虛寶轉給他人以抵個人債務，法官依詐欺取財罪等罪判處吳男應執行有期徒刑6個月。

教外籍生識詐反詐 清水警分局長：不要幫任何人去ATM領錢

為提升在台外籍學生識詐、防詐及交通安全意識，台中市清水警分局長鄭鴻文昨到弘光科技大學，與該校越南籍、印尼籍、柬埔寨籍、港澳籍等多國外籍學生反詐騙、交通安全宣導及生活座談；鄭鴻文提醒外籍生，切勿因一時急迫或貪圖利益，提供個人資料、銀行帳戶、提款卡或驗證碼予他人，也不要幫任何人去ATM領錢，以免因自身行為成為詐欺集團幫兇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。