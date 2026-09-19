獨／柬埔寨稻米狂吸投資人16億！一家人淪吸金集團 父獄中指導繼續騙

兆沅國際公司伍姓負責人對外推出「柬埔寨稻米」投資方案，以最高年息18%、保本保息話術，吸金高達16億元，去年底發不出米價金釀投資人慘賠，檢調查出公司在柬國毫無稻米契作權，伍男爸爸入獄後還會隔空指導他和2個妹妹繼續對外吸金，檢方連同公司、幹部，依銀行法起訴6人。

檢調查，伍男（42歲）為兆沅公司負責人，其父親為創辦人兼榮譽董事，2人規畫並設計「柬埔寨班迭農田稻米共同契作專案」，伍的2個妹妹各擔任財務主管、教育長兼任兆灃綠能公司負責人，伍一家4口明知公司在柬埔寨無稻米契作權，卻對外推出投資方案吸引民眾。

檢調發現，伍姓父子2016年起會在公司台北、台中及雲林辦公室，每月舉辦1、2次說明會，向民眾訛詐投資標的是向公司買柬埔寨班迭農田稻米的契作權利，公司會再向投資人買回稻米，按月給付價金。

投資方案則以30萬元、100萬元及200萬元級距，分為小農夫、大地主及土豪計畫，年息高達9.6％、12％，以及15.96%至18%不等，投資期間為18個月至36個月，並允諾期滿歸還本金，伍等為取信投資人，還會不定期招待赴柬埔寨考察、參觀稻田。

伍姓父子為擴大公司吸金規模，另設計「有機香米稻田契作代理獎金制度」招攬投資人加入業務員，依招攬金額、拉到幾個新進業務員分成5個級距，最高會發一次性獎金8%，伍的2個妹妹、吳姓副總負責彙整投資資料、發獎金及業務訓練。

檢調統計，伍等招攬投資吸金一共高達16億1830萬元，直到2025年10月突然停止支付米價金，投資人才驚覺受騙；檢方今年5月指揮搜索，發現公司內未存有任何和柬埔寨稻米投資有關的合作協議或海外收益資料，將伍男及其2名妹妹聲押獲准。

檢方訊時，伍男稱爸爸2019年和大陸鄭姓商人合作推出柬埔寨稻米投資，2020年聯繫不上鄭，公司2025年10月無法發放米價，伍的2名妹妹也說，知道公司沒實際從事稻米投資，為留住本金才向投資人隱瞞，且聲稱獲利來源是買賣稻米價差，實際是以「後金補前金」支付。

伍父因另案犯銀行法被判5年6月，2025年11月已入監，他稱有跟兒女坦承投資款未用於稻米，為維持現金流仍仍對外吸金，入監後會以寄信、會面時，和兒女持續討論公司營運方向。

檢方認定伍男一家4人、吳姓副總及公司法人犯嫌明確，依銀行法非銀行經營收受存款業務達1億以上罪起訴6人。