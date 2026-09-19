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新楓之谷玩家遭詐騙！假賣道具拐走帳號 51萬元虛寶沒了

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

知名線上遊戲「新楓之谷」爆出虛擬寶物詐騙與搬空帳號，一名吳姓男子假借以79折優惠出售熱門道具「閃炫方塊」詐取玩家4萬多元，隨後又假借「送禮賺點數」為由，誘騙被害人掃描登入QR CODE取得帳號權限，私自將帳號內價值高達51萬餘元的珍貴虛寶轉給他人以抵個人債務，法官依詐欺取財罪等罪判處吳男應執行有期徒刑6個月。

判決書指出，吳姓玩家在去年4月8日，向另一名李姓玩家佯稱可以79折價格販售道具「閃炫方塊」，預定於同年7月交付，李男信以為真，匯款4萬2660元至吳男指定帳戶，不料屆期吳男卻未如期交貨。

詎料，吳男於同年6月8日另起意圖，向李男聲稱可以「借用遊戲帳號送禮」，藉此讓李男賺取點數、自己獲得回饋。隔天9日上午，吳男提供遊戲帳號QR CODE供李男掃描登入。

吳男順利登入李男的遊戲帳號後，竟擅自將帳號內價值51萬4568元的稀有裝備轉移給不詳之人，藉此抵償自己對外的51萬餘元債務。

遭洗劫的珍寶包含市值12萬元的3顆「輪迴碑石」、價值10萬5000元的「三終萌獸」、7萬5000元的「副手」以及MD心臟、凝聚戒指等大量高價虛寶，李男事後發現未收到商品且帳號內裝備洗劫一空，始知受騙提告。

橋頭地院審理時，吳男對詐欺及妨害電腦使用犯行坦承不諱，法官審酌吳男不循正當途徑獲取財物，利用虛假訊息詐取價金，更擅自移轉他人遊戲帳號內之電磁紀錄，法治意識薄弱，實非可取。

因此依犯詐欺取財罪處有期徒刑2月，又犯無故變更他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，處有期徒刑5月，應執行有期徒刑6月。

不過法官也考量吳男於審理期間已與李男達成調解，並已當庭賠償6萬元，且吳男同意後續分期賠償剩餘的48萬元，法官認吳男經此偵審程序應知警惕，綜合考量後宣告緩刑2年以勵自新。

橋頭地方法院。聯合報系資料照
橋頭地方法院。聯合報系資料照

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