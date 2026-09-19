教外籍生識詐反詐 清水警分局長：不要幫任何人去ATM領錢

為提升在台外籍學生識詐、防詐及交通安全意識，台中市清水警分局長鄭鴻文昨到弘光科技大學，與該校越南籍、印尼籍、柬埔寨籍、港澳籍等多國外籍學生反詐騙、交通安全宣導及生活座談；鄭鴻文提醒外籍生，切勿因一時急迫或貪圖利益，提供個人資料、銀行帳戶、提款卡或驗證碼予他人，也不要幫任何人去ATM領錢，以免因自身行為成為詐欺集團幫兇。

現場針對近年常見詐騙手法說明，提醒外籍學生提高警覺，尤其網路購物、假冒銀行或政府機關、求職及交友等詐騙類型，歹徒可能利用語言及資訊落差誘騙境外學生。也提醒外籍學生們，切勿因一時急迫或貪圖利益，提供個人資料、銀行帳戶、提款卡或驗證碼予他人，也不要幫任何人去ATM領錢，以免因自身行為成為詐欺集團幫兇。如遇可疑訊息或不確定是否為詐騙情形可撥打「165反詐騙諮詢專線」查證，也可以利用「打詐儀表板」網站吸收更多反詐騙知識。

交通安全方面，警方提醒外籍學生，在台騎機車、電動二輪車、自行車或步行時，應遵守交通規則，騎乘機車務必依規定配戴安全帽，行車時切勿酒後駕車、闖紅燈或超速，並注意路口及大型車輛視線死角。警方也藉由實際案例及生活中常見的交通情境，讓學生更加了解臺灣道路交通環境及相關規定。

座談會中，鄭鴻文與學生面對面交流，關心外籍學生在台求學及生活情形，鼓勵學生遇到治安、交通或生活上的問題時，不必因語言或文化差異而有所顧慮，可主動尋求學校及警方協助。

為提升在台外籍學生識詐、防詐及交通安全意識，台中市清水警分局長鄭鴻文昨到弘光科技大學，與該校越南籍、印尼籍、柬埔寨籍、港澳籍等多國外籍學生反詐騙、交通安全宣導及生活座談。圖／警方提供