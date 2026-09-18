紅色百萬愛快．羅密歐現身收款 竹市警查獲假投資詐騙車手

紅色百萬豪車現身，竟是詐騙車手前來收款！彭姓女子在網路結識網友，對方以投資虛擬貨幣「保證獲利」等話術誆騙其投入資金，多次購買虛擬貨幣後欲提領發現無法出金，發現遭詐，向新竹市警方報案，最終由警方設下面交陷阱，將駕駛紅色愛快·羅密歐（Alfa Romeo）轎車的陳姓車手逮捕，帶回偵辦。

警方指出，彭女於IG結識一名陌生網友，對方起初以交友為由與她互動，逐步取得信任後，再以投資虛擬貨幣「保證獲利」等話術，誘使她投入資金。彭女信以為真，依照對方指示，多次與假幣商面交現金購買虛擬貨幣，原以為能藉此獲利，未料後續欲提領款項時卻無法出金，始驚覺遭到詐騙，向警方報案求助。

警方獲報後積極偵辦，發現詐騙集團在彭女已多次交付款項後，仍持續與她聯繫，甚至要求再交付50萬元加碼投資，企圖繼續騙取款項。因此，警方鎖定詐團動向，先行派員埋伏，隨後將駕駛紅色愛快·羅密歐（Alfa Romeo）轎車的陳姓車手逮捕，並查扣工作用手機及現金4萬7000元等證物，警詢後依詐欺罪嫌送辦。

警察局長陳源輝表示，網路交友若涉及金錢往來或投資邀約，務必提高警覺，切勿因對方以「保證獲利」、「穩賺不賠」等話術誘騙而投入資金。若發現可疑情形，可立即撥打165反詐騙諮詢專線查證，或就近向警方求助。警方將持續加強打擊詐欺犯罪，積極守護市民財產安全，營造安心宜居的城市環境。

警方設下面交陷阱，將駕駛紅色愛快·羅密歐（Alfa Romeo）轎車的陳姓車手逮捕，並查扣工作用手機及現金4萬7000元等證物。圖／警方提供