快訊

資安院驚爆內鬼！寫爬蟲撈內部資料逾20萬次 4高階專家遭起訴

台中100碗出爐！93家得碗 老字號、創新美食一次收錄

日銀宣布升息！調高1碼日圓竟急貶 一動作讓外界判斷央行「不夠鷹」

聽新聞
0:00 / 0:00

台股交投熱絡 期交所呼籲民眾慎防偽冒期貨商及營業員

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股近期交投熱絡、指數高檔震盪，詐騙集團也趁勢而動。臺灣期貨交易所最新統計顯示，期貨商8月份蒐報檢舉的社群平台疑似期貨詐騙案件數較7月增加，其中又以偽冒合法期貨商及營業員身分，誘騙民眾加LINE手法最為猖獗，期交所提醒投資人務必提高警覺，仔細查證帳號及身分真偽。

為強化第一線防詐量能，期交所自2026年3月至9月推動「2026年期貨商反詐治理評鑑活動」，要求期貨商落實三大任務：建置反詐基礎建設、主動檢舉蒐報社群平台詐騙貼文及加強客戶防詐宣導；同時鼓勵業者發揮創意，舉辦具特色及創新亮點的公開防詐活動。

截至8月底，期貨商蒐報檢舉社群平台疑似詐騙案件577件，並舉辦33場創新反詐活動，觸及人數超過8,000人，展現相當推動成效。

根據期交所統計，8月社群平台疑似詐騙案件數持續較前月增加，其中以臉書投資社團貼文占比最高，達六成，Threads串文則超過三成。歸納詐騙集團常用手法，主要可分為三類：第一，假借分享個人投資獲利或進出點位，或以「高勝率訊號」為噱頭，誘騙民眾加入LINE；第二，非法交易平台以「最低交易0.1口」、「免保證金」、或「限時開戶優惠」等話術，吸引投資新手及小資族開戶；第三，冒用合法期貨商營業員、期貨顧問分析師等身分，搏取投資人信任。期交所指出，詐騙集團除假冒合法從業人員、偽造投資社團外，也不斷結合新興科技翻新話術，對民眾財產安全構成嚴重威脅，投資人不可不慎。

在創新宣導部分，多家期貨商善用社群平台特性，以多元方式推動防詐教育。其中，凱基期貨搭上短影音熱潮，自製貼近日常情境的趣味饒舌歌曲短片，以輕鬆詼諧的方式說明假投資、假冒名人及偽冒投資群組等常見詐騙手法，並結合「按讚貼文＋留言詐騙關鍵字」的互動抽獎機制，成功拉近與年輕族群的距離。該活動在Facebook與Instagram雙平台獲得熱烈迴響，累計瀏覽超過15萬人次，並吸引數千則留言及分享，有效提升防詐宣導的年輕化與普及度，成為業界推動反詐宣導的亮點案例。

期交所強調，期貨交易具備高槓桿、高風險特性，民眾從事交易前，務必確認透過合法期貨商及營業員辦理，切勿輕信來歷不明、保證獲利、穩賺不賠或私下帶單等誘人話術，也不得將資金匯入個人帳戶，或下載來源不明之交易軟體。

期交所將持續攜手期貨業者整合多元宣導資源，強化第一線防詐量能及全民識詐能力，並呼籲交易人面對可疑投資訊息時，謹記「查證、確認、冷靜」三大防詐原則。如接獲可疑投資資訊，可撥打165反詐騙諮詢專線，或至數位發展部「網路詐騙通報查詢網」查證。期交所、期貨商及交易人唯有共同提高警覺、落實查證並積極通報，才能有效阻絕詐騙，共同維護安全、健全的期貨市場交易環境。.

期交所 期貨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

釣魚連結詐騙財損暴增300%！刑事局教你破解6常見話術

強化青少年識詐力 北富銀攜手新北市教育局前進鶯歌工商 千名師生熱情響應防詐宣導 共同打造校園安全網

誆「帳戶測試」騙提款卡！165揭三方詐騙新陷阱 民眾恐淪洗錢共犯

期權交易 期交所教戰

相關新聞

紅色百萬愛快．羅密歐現身收款 竹市警查獲假投資詐騙車手

紅色百萬豪車現身，竟是詐騙車手前來收款！彭姓女子在網路結識網友，對方以投資虛擬貨幣「保證獲利」等話術誆騙其投入資金，多次購買虛擬貨幣後欲提領發現無法出金，發現遭詐，向新竹市警方報案，最終由警方設下面交陷阱，將駕駛紅色愛快·羅密歐（Alfa Romeo）轎車的陳姓車手逮捕，帶回偵辦。

爽賺1.5萬報酬…詐團車手下場超慘 判關5年2月還慘賠2617萬

台中柯姓男子誤信交友話術，詐騙集團向其佯稱「先交錢才能跟女生見面」，柯一共砸了2617萬元交給擔任車手負責取款的鄭姓男子，鄭從中抽成1萬5400元；台中地院刑事依詐欺犯罪危害防制條例判鄭5年2月徒刑，民事庭也認為，鄭當手應負責，判他應給付柯2617萬元，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。