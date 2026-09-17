台灣農產品牌危機…每2則農產品廣告就有1則涉嫌詐騙 3縣市拉警報

隨著社群電商興起，詐騙集團大舉鎖定台灣農產品行騙！信任科技公司Gogolook（6902）旗下品牌商譽保護服務「Watchmen」鎖定台灣各大社群上農產品廣告進行分析，最新調查結果發現，在Meta平台上的4,461則農產品廣告中，竟有高達2,271則被判定為高風險偽冒廣告，占比達50.9%。代表民眾在社群平台上每看到2則農產品廣告，就有1則涉嫌詐騙，「假小農」更是到處猖獗。

Gogolook今年7月起協助雲林縣政府導入Watchmen品牌商譽保護服務，鎖定社群平台上冒用地方首長身分及冒名雲林在地農產品銷售的詐騙行為，主動偵測並下架社群詐騙廣告和偽冒網站，發現雲林花生、蒜頭、有機黑米等特色農產品與加工製品受詐騙集團大量用於詐騙廣告。

為進一步清點全台農產品受詐團利用的態樣與情勢，Watchmen擴大監測範疇，針對8月12日至8月29日期間Meta全平台的4,461則農產品廣告進行深度分析。結果發現，高風險偽冒廣告占比竟突破五成（50.9%），顯見農業詐騙已非單點事件，全台各縣市以及地方產區皆面臨詐騙威脅。

Watchmen 分析指出，社群農產品詐騙已發展出兩種偽冒手法：第一種為假小農私訊導購型（65%），詐騙集團採用「養號」策略，高達96%的粉絲頁使用台灣真人姓名，並將追蹤數培養至百人以上來建立信任感，刻意經營成真人帳號。此類手法不在貼文附上外部連結，藉此規避平台的自動審查，改以「產地直送」、「貨到付款」、「私訊+1」等話術，鎖定投遞對話型廣告，誘導消費者透過 Messenger 等管道私訊交易。品項以當季生鮮水果如酪梨、甘露梨、龍眼等為主。

另一類詐騙手法為「一頁式導購型」（35%），採用追蹤數極低（0–10 人）的免洗帳號，專頁名稱為英文亂碼、英文人名或程式生成商號，主打屏東有機肉桂粉等保健乾貨。廣告附帶 .online、.xin 等假網域連結，並採用集團化運作，將單一文案輪播至多個帳號、廣告與網域，一旦網域遭封鎖便會迅速切換帳號。

Watchmen 產品負責人傅郁玲表示，農業詐騙具有高度的在地差異化，需仰賴各縣市政府對於在地產品及獨有產業態樣的深度了解，以及持續提升監控能力，進一步快速阻斷。觀察農產品廣告的素材內容緊跟時事跟季節性，會跟著不同季節變換廣告主題，若能導入Watchmen這種 AI 自動化偵測工具，針對各地的特色農產品、區域品牌與在地農民身分進行即時監控，將能更快速地識別與下架詐騙廣告，捍衛在地農業品牌及農民的信任與經濟產值。