沒見過面、連聲音都沒聽過 61歲男為「網戀女友」貸120萬

台北市61歲林姓男子在網路結識女子，只靠文字訊息談情，不但從未見過面，甚至連對方聲音都沒聽過，但林男卻深信遇到真愛。女子近日聲稱家中發生變故急需大筆醫療費，向林求助120餘萬元；林男手頭沒有這筆錢，跑到銀行申辦貸款，行員察覺有異報警，員警看完對話後當面告訴他：「不要說9成，99%是詐騙。」林男才打消借錢念頭。

臥龍街派出所日前接獲轄內銀行通報，一名男子準備辦理百萬元大額貸款，但行員詢問用途後懷疑他可能遭詐騙，通知警方到場。

警方了解，林男日前在網路認識一名女子，兩人透過文字訊息頻繁聊天、噓寒問暖，林男投入感情，以為找到交往對象，女子近日突然表示家中遭逢變故，需要龐大醫療費用，開口向林男索求120餘萬元。

林男深信女子說法，但沒有足夠現金，決定向銀行貸款籌錢，員警到場後詢問兩人的交往情形，林男坦言，對方使用的LINE無法與他通話，兩人至今沒有見過面，甚至「從來沒有聽過她講話、聽過她的聲音」，也沒有透過電話交談過。

員警聽完後高度懷疑是典型假交友詐騙，在林男同意下檢視雙方對話紀錄，當場直言：「不要說9成，99%是詐騙。」並向林男分析類似案件手法，說明詐團先透過網路培養感情、取得信任，再以家人生病、醫療費或其他急難理由要求匯款。

經銀行行員及警方輪番勸說後，林男才驚覺網戀可能從頭到尾都是騙局，當場取消120餘萬元貸款程序，保住尚未交出去的錢。