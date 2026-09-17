聽新聞
0:00 / 0:00
沒見過面、連聲音都沒聽過 61歲男為「網戀女友」貸120萬
台北市61歲林姓男子在網路結識女子，只靠文字訊息談情，不但從未見過面，甚至連對方聲音都沒聽過，但林男卻深信遇到真愛。女子近日聲稱家中發生變故急需大筆醫療費，向林求助120餘萬元；林男手頭沒有這筆錢，跑到銀行申辦貸款，行員察覺有異報警，員警看完對話後當面告訴他：「不要說9成，99%是詐騙。」林男才打消借錢念頭。
臥龍街派出所日前接獲轄內銀行通報，一名男子準備辦理百萬元大額貸款，但行員詢問用途後懷疑他可能遭詐騙，通知警方到場。
警方了解，林男日前在網路認識一名女子，兩人透過文字訊息頻繁聊天、噓寒問暖，林男投入感情，以為找到交往對象，女子近日突然表示家中遭逢變故，需要龐大醫療費用，開口向林男索求120餘萬元。
林男深信女子說法，但沒有足夠現金，決定向銀行貸款籌錢，員警到場後詢問兩人的交往情形，林男坦言，對方使用的LINE無法與他通話，兩人至今沒有見過面，甚至「從來沒有聽過她講話、聽過她的聲音」，也沒有透過電話交談過。
員警聽完後高度懷疑是典型假交友詐騙，在林男同意下檢視雙方對話紀錄，當場直言：「不要說9成，99%是詐騙。」並向林男分析類似案件手法，說明詐團先透過網路培養感情、取得信任，再以家人生病、醫療費或其他急難理由要求匯款。
經銀行行員及警方輪番勸說後，林男才驚覺網戀可能從頭到尾都是騙局，當場取消120餘萬元貸款程序，保住尚未交出去的錢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。