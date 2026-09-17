女車手謊稱街頭被搶百萬原來是詐團黑吃黑 宜蘭警火速逮人3嫌均送辦

宜蘭警方接獲許姓女子報案聲稱在街頭遭搶百萬元，抽絲剝繭查出許女是詐團車手，詐得贓款後遭到同業黑吃黑，才謊稱被搶。警方循線追到彰化，逮捕另個詐團2名男性收水手，連同許姓女子，3人全依詐欺等罪嫌送辦。

宜蘭警分局昨天下午3時許接獲42歲許女報案，指在宜蘭火車站遭搶奪提袋，內有100萬元，警方非常重視，立即組成專案小組，將許女帶回分局做筆錄。

警方深入追查過程發現許女支吾其詞，再調閱監視器發現，許女是主動交付款項，並非提袋被搶完全不同，且許女對100萬元來源交代不清，查出是一起詐團黑吃黑案件，待許女做完假筆錄要搭車離去時，依準現行犯逮捕。

據了解，許女昨天下午2時許到宜蘭市與被害人面交，取得詐款100萬元，再依上游指示到火車站將錢交付另一名男性收水手。不料，她到了車站也被詐，一名22歲洪姓男子佯稱是接應收水手，許女不疑有他交出百萬元詐款，回報上游才驚覺自己也成詐騙受害人。

詐團不甘損失百萬元，恫嚇許女必須報案佯稱被搶，拿回贓款，否則就認為她是私吞，揚言對她不利，許女心生恐懼打電話報案，沒想到被警方識破。

宜蘭警方循線追查，3小時內會同彰化縣警局，在彰化縣員林市查獲共乘一車的洪姓男子及28歲徐姓男子，查扣贓款28萬8600元、咖啡包、愷他命、手機等證物，其中徐男也是通緝犯，全案依詐欺罪、洗錢防制法及毒品危害防制條例移送宜蘭地方檢察署偵辦。

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許姓女車手遭到另個詐團黑吃黑，報案謊稱被搶反遭警方識破並送辦。記者王燕華／翻攝

宜蘭警方跨縣市追到彰化，逮捕黑吃黑的詐團成員洪姓及徐姓男子。記者王燕華／翻攝

警方在洪男車上起獲贓款及毒咖啡包。記者王燕華／翻攝

詐團許姓女子與另個詐團的洪姓男子一同走出車站。記者王燕華／翻攝