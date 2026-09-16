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詐團車手取款超過500萬元 彰化地院加重判處徒刑3年4月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

林姓男子加入詐欺集團擔任面交取款車手，民國113年9月4日至10日假冒投資公司外務經理，兩次向同一被害人拿取合計520萬元現金。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財獲取之財物達新台幣500萬元罪，處有期徒刑3年4月。可上訴。

判決書表示，通訊軟體TELEGRAM暱稱「順金通」等真實姓名年籍資料不詳的成年人組成詐團，陸續以LINE暱稱「蔡雅雪」、「樂邦客服NO.158」與彰化縣一名被害人聯繫，佯稱透過「樂邦投資」APP投資股票，如要儲值就與客服預約，保證獲利、穩賺不賠等。

被害人信以為真，先後與「樂邦客服NO.158」相約面交現金120萬元、400萬元，林姓男子113年8月加入詐團，約定以取款金額1%作為報酬，依「順金通」指示，佯稱「樂邦投資股份有限公司」外務經理「趙良平」，到被害人住處出示偽造工作證，取信被害人後拿取現金，再交付造收據給被害人。警方據報循線逮捕林男，他對犯行坦承不諱。

彰化地檢審結，林男加入詐團損害樂邦投資公司名譽，並使被害人受有財產上損失，更製造金流斷點，影響財產交易秩序，所為應予非難，迄未與被害人達成和解或賠償所受損失，兼衡林男的犯罪動機、目的、手段等及被害人交付金額，及自述智識程度、工作收入、家庭經濟生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。

林姓男子當詐欺集團車手到彰化縣取款兩次合計540萬元，彰化地方法院判處他有期徒刑3年4月。記者簡慧珍／攝影
林姓男子當詐欺集團車手到彰化縣取款兩次合計540萬元，彰化地方法院判處他有期徒刑3年4月。記者簡慧珍／攝影

彰化 詐團 車手

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