幣圈「導師」勾黑幫搞假投資 46人被騙5869萬

34歲謝姓男子在YouTube、X經營「交易幣修課」，不時發布虛擬貨幣分析、投資教學影片，以「導師」形象吸引投資人，警方卻查出，他涉嫌幕後詐團控盤首腦，找來工程師串聯中國大陸系統商架設假投資平台，還與四海幫、竹聯幫成員合作洗錢。刑事局今年陸續收網，查獲謝男等26人，清查已有46人受害，財損超過5869萬元。

刑事局偵查第七大隊追查虛擬貨幣詐欺金流，報請台北地檢署指揮，今年1月21日先在全台多處同步搜索，查獲謝男、28歲洪姓工程師及轉帳車手等9人；警方發現另有黑幫成員介入，再向上溯源，陸續查獲四海幫背景金主王力行、竹聯幫陳姓女帳房等17人，前後共26人到案。警方今年1月至8月間在台北、桃園、新竹、台中、台南、台東等地執行搜索，並查扣手機12支及相關電磁紀錄。

警方調查，謝男平時透過「交易幣修課」頻道發布加密貨幣及投資相關影片，包裝專業投資形象取得民眾信任，再誘導被害人使用假投資APP「恆豐」投資。詐團同時找來洪姓工程師串聯中國大陸系統商，架設假投資APP及台股API網站，在平台上製造投資、獲利假象，誘使被害人不斷投入資金或購買USDT泰達幣。

被害人以為自己透過正常投資管道買進虛擬貨幣，實際上相關款項及虛擬貨幣卻流入詐團掌控的公司帳戶及電子錢包，再交由後端水房層層轉移。警方目前清查46名被害人，總財損5869萬餘元，其中一名企業負責人就被騙1550萬元。

警方查出，57歲金主王力行有四海幫海鐵堂背景，熟悉公司帳務及金流操作，涉嫌成立多間人頭公司，由旗下車手負責提款、轉帳，再結合幣商、地下匯兌及境外電子錢包洗錢。王男過去即因擅長操作帳目及設計金流斷點，被稱為「神鬼會計」，先前另案還被查出利用大批人頭公司協助詐團洗錢。

34歲竹聯幫陳姓女帳房也加入洗錢體系，與水房成員徐姓、許姓男子等人負責層轉金流，將詐款透過公司戶、地下匯兌、幣商及去中心化電子錢包轉往境外，藉此製造金流斷點。

全案依違反組織、洗錢及詐欺等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

黑幫金主勾結幣圈網路社群假導師，成立假投資詐團。記者廖炳棋／翻攝

黑幫金主勾結幣圈網路社群假導師，成立假投資詐團。記者廖炳棋／翻攝